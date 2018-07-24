عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 تمّوز 2018

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الأخبار

الإمارات ليكس | أبو ظبي «تراقب» الخرطوم: قلبهم مع «الإخوان»!

عباس إبراهيم: لا اعتراض على مهمتي

‫مقتل «اسكوبار» البقاع المطلوب بـ 3000 مذكرة قضائية

معارك وادي اليرموك انطلقت

البناء

تهديدات أميركية إيرانية متبادلة... ومضيق هرمز ساحة الاشتباك التي ستُشعل سوق النفط

«إسرائيل» ترتبك أمام ربط لافروف وغراسيموف لفك الاشتباك بفتح ملف الجولان ووقف الغارات

ملف النازحين يتقدّم المأزق الحكومي... وموسكو أبلغت لبنان: «لسنا بديلاً للحكومة السورية»

الجمهورية

غوتيريس: "حزب الله" يقوّض الدولة

النازحون.. في الحل الدولي

أبعد من ماكينزي

اللواء

مجلس الأمن لحكومة وحدة وطنية.. ومتاريس التأليف تتدعم

عملية أمنية واسعة للجيش في بريتال .. وجنبلاط يحذّر من خلفيات سورية لمواقف أرسلان

نتنياهو يرفض عرضا روسيا بإبعاد الإيرانيين ١٠٠ كلم عن الجولان

ترامب لروحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة

الديار

تشكيل الحكومة يضع العهد أمام تقاسم الطوائف

الحريري وباسيل يريدان 18 وزيرا من أصل 30 وزيرا

11 نائبا سنيا دون تمثيل و9 موارنة دون وجود أيضا

المستقبل

نتنياهو يرفض عرضا حمله لافروف بإبعاد الايرانيين 100 كيلومتر عن الجولان المحتل

"معابر روسية" للاجئين العائدين إلى سوريا

ترامب لروحاني: إياك أن تهددنا مرة أخرى

الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأوضاع في غزة بشكل حاد

L'Orient-Le Jour

L’armée abat un dangereux baron de la drogue et sept de ses hommes près de Baalbeck

Daily Star

Army vows crackdown after killing ‘Escobar’