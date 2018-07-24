أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 تموز 2018

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البناء

توقفت أوساط أوروبية أمام الخطاب التصعيدي للرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ إيران متسائلة عما إذا كان لدى إدارة ترامب جواب عن الخيارات في حال ذهاب إيران لإقفال مضيق هرمز والعودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم والاتجاه لامتلاك ما يعادل قنبلة نووية، أم أنّ ترامب يريد تدفيع حلفائه الأوروبيين والخليجيين ثمن تصعيد بلا أفق ووضعهم أمام خطر إفلاس اقتصادي لوضع اليد على مقدّراتهم وابتزاز حاجتهم للحماية بداعي الخطر الإيراني؟

الجمهورية

عُمِّمت أجواء سلبية أخيراً لها علاقة بمسؤول بارز غير مدني لكن تبيّن لاحقاً أن لا أساس لها من الصحة.

قالت أوساط حزبية عن الملف الحكومي والتأليف: «لا شيء جديداً تحت الشمس».

علّق نائب سابق ملتزم في تيار بارز إن التصريحات عن تشكيل الحكومة شيء وما يحصل شيء آخر.

اللواء

شغلت معلومات عن «انقلابات» مرتقبة في مواقف الرأي العام المهتم وجعلته يتساءل عن النتائج المترتبة عليها..



أبلغت جهات لبنانية، تمثل أكثر من طرف معلومات عمّا آلت إليه التفاهمات الميدانية بين موسكو وواشنطن، والأطراف الإقليمية المعنية