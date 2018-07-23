احذروا التجوّل يوم الأربعاء!

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بعد ان اتخذ اتحاد ونقابات قطاع النقل البري قراره بالاضراب العام والاعتصام والتظاهر يوم الاربعاء في 25 تموز ها هو اليوم يعلن عن آلية تنفيذه كاشفا بالتالي عن المناطق التي سوف يحتجز فيها المواطن اللبناني بعد فشل الدولة في اقرار خطة النقل الوطنية الاضراب سيشمل كافة الاليات من سيارات الاجرة الى الشاحنات والصهاريج إما أن تضع الدولة في أولوياتها قضايا العمال والسائقين والفئات الشعبية وإما أن المواجهة مفتوحة حتى التوصل إلى حلول جذرية بعد تنصل رئيس الحكومة ووزير الداخلية من وعودهما، هي الخلاصة التي توصلت اليها اتحاد النقل البري في نهاية محادثاته . (شاهد الفيديو المرفق)