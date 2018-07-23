living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا جديد تحت شمس الحكومة

23
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة أخبار الـotv:

 

 لا جديدَ تحت شمسْ الحكومة سوى تَمسُك المعرقلين بالعرقلة، في مقابلِ صمودِ أصحاب الحقوق في مواقِعهم، على رغم كثافة نيران التضليل السياسي والإعلامي، المتنقلة من هدف إلى آخر بشكلٍ مُنظَم، وبإدارةٍ من مطبخ معروف.


المُعرقِلون متمسكون بمطالبهم المنفوخة، التي لا تتناسب بأي شكلٍ من الأشكال مع حجم كُتَلِهِم النيابية، بل ربما مع حجم الضغوط الخارجية الهادفة إلى إدخال العهد في دائرة المراوحة والشلل، والمواطنين في قفص المعاناة.


أما أصحابُ الحقوق المعروفة، الذين لا يمانعون حصولَ أيِ طرفٍ آخر على ما يُطالب به، شرط َوحدةِ المعيار، فيعوّلون على مبادرة ِرئيس الحكومة المكلف إلى تقديم صيغةٍ مقبولة رئاسياً، وقادرة على تأمين الثقة في مجلس النواب، بناءً على نص الدستور الذي يبقى المرجعَ الأول والأخير، في مقابل حملات التشكيك وزَرْعِ الألغام على الطريق بين بيت الوسط وبعبدا.


لكن، في مقابل التروي السياسي حكومياً، حركةٌ ناشطة على خط عودة النازحين بإشراف الأمن العام، وضَرْبٌ بيدٍ من حديد للجيش ضد المُرَوِجين في البقاع، انطلاقاً من تكتيك استهداف الرؤوس الكبيرة، حتى يهتزَ الهرمُ برمتِه، فينهارْ.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout