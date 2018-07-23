الجيش أعلن انتهاء عملية الدهم في الحمودية.. وهذه تفاصيلها

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"إلحاقا لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عملية دهم في بلدة الحمودية - بريتال، أنهت وحدات الجيش العملية التي أسفرت عن توقيف 16 لبنانيا و25 سوريا ومقتل ثمانية أبرزهم المدعو علي زيد اسماعيل، المطلوب توقيفه بموجب 2941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام، ولارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسلب سيارات بقوة السلاح وتزوير مستندات، وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية وإصابة بعض عناصرها.

وتم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".