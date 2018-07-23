الصراف بحث مع بيري الوضع بالجنوب بظل الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية

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استقبل وزير الدفاع يعقوب الصراف، رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام في لبنان الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وجرى بحث الوضع في الجنوب في ظل الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية وموضوعي الجدار الاسمنتي الفاصل والنقاط المتحفظ عليها، كما تم التطرق الى التعاون الجاري لاستكمال نزع الالغام.



أشاد الصراف بـ"التنسيق القائم بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني الذي أفرز هدوءا وأمنا في الجنوب".



من جهته شكر بيري للصراف تعاونه ومتابعته واهتمامه الدائم.