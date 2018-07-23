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الجيش اللبناني يطوق مطلوبين... اشتباكات وقتلى!

23
JULY
2018
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حاصرت قوة من الجيش عددا من المطلوبين من بينهم علي زيد اسماعيل داخل احد المنازل في بلدة الحمودية قضاء بعلبك، وعملت على مخاطبتهم عبر مكبرات الصوت لتسليم انفسهم.


وسبق الأمر اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين، استخدمت فيها القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة.


وأفادت "الوكالة الوطنية" أن مداهمات بلدة الحمودية أسفرت عن مقتل السوري حسين علي مطر الملقب بجمال السوري مرافق المطلوب (ع.ز.ا) بعد ان هدد بتفجير نفسه في حال اقتراب القوة الامنية التي عملت على استهدافه بطلق ناري وإلقاء القبض على المطلوب م.ع.ا.

 

كما وافادت اذاعة "صوت لبنان" عن سقوط سبعة قتلى والقاء القبض على خمسة عشر مطلوباً في المداهمة.

 

ولا تزال قوة من الجيش تبحث عن المطلوبين الفارين تزامنا مع تحليق مروحي.


وقد نقل المطلوب الموقوف علي عباس اسماعيل ابن عم علي زيد الى مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك مصابا بطلق ناري خلال الاشتباكات مع الجيش، ووضع تحت حراسة مشددة.


وكان الجيش اللبناني قد أصدر بيانا، جاء فيه:


"بتاريخه، تقوم قوة من الجيش بدهم منزل علي زيد اسماعيل المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات في بلدة الحمودية – بريتال، مع مجموعات مسلحة مرتبطة به".

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