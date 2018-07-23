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الرئيس عون منح الجنرال مايكل بيري وساما لمناسبة انتهاء مهامه: لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل

23
JULY
2018
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نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدور الذي تلعبه قوات "اليونيفيل" في حفظ السلام في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701، مجدداً التأكيد على ان لبنان طلب تجديد ولاية "اليونيفيل" سنة اضافية من دون اي تعديل في مهامها او في عديدها وموازنتها.

 

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي استمرت سنتين. وشكر الجنرال بيري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه خلال توليه قيادة "اليونيفيل" والتعاون الذي وجده لدى المسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش متمنيا ان يستمر هذا التعاون في عهد خلفه الجنرال الايطالي ستيفان دل كول الذي عُين قائدا جديدا لــ "اليونيفيل".

 

وتمنى الرئيس عون للجنرال بيري التوفيق في المسؤوليات المستقبلية، شاكرا له ما ابداه خلال توليه القيادة من حسن اداء وحنكة، متمنيا ان يواصل خلفه الجنرال دل كول قيادة "اليونيفيل" وتنفيذ المهام المطلوبة منها. وتقديرا للجهود التي بذلها الجنرال بيري، منحه الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.

 

ورافق الجنرال بيري في زيارته نائب رئيس البعثة الدولية لــ "اليونيفيل" السيد عمران رضا والسيدة ميلاني رامجويه.

 

وفد اغترابي من كندا

الى ذلك، اكد الرئيس عون امام وفد اغترابي من كندا ان تجربة اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية كانت مميزة "على رغم ان بعض الذين لم يسجلوا اسماءهم للاقتراع لم يصدقوا ان المغتربين سيقترعون بالفعل، ومع ذلك فان نسبة الاقتراع في كندا كانت الاعلى بين الجاليات اللبنانية بفضل حماسكم ونشاطكم".

واضاف: "اتمنى ان يستمر هذا النشاط، لأن همنا بالفعل هو ربط لبنان المقيم  باللبنانيين المنتشرين حول العالم، وقد لمست في خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي رعيته وحضرته لعامين متتاليين قوة الاغتراب اللبناني ونجاحه، مما يجعل لبنان بلداً كونياً، برغم صغر مساحته الجغرافية، وهذه ظاهرة مميزة في كل العالم. ونتطلع الى تفعيل هذه اللقاءات في مختلف المجالات، فتعملون انتم كسفراء للبنان تروجون له اقتصاديا وثقافيا ودبلوماسياً".

وقال: "اطلقنا مؤخراً رحلات جوية مباشرة بين لبنان ومدريد، ومنها مباشرة الى تورنتو او المكسيك، وهذا يساعد المغتربين على زيارة وطنهم، وهناك خطط لزيادة الرحلات على هذا الخط". ودعا رئيس الجمهورية المغتربين الى التعاون مع بعضهم البعض، والاندماج السياسي من أجل لبنان. كما دعاهم الى عدم الأخذ بالاشاعات التي تروج للمشاكل في لبنان وتبشر بالانهيار، والتطلع الى الانجازات التي تتحقق، ومنها اقرار قانون عصري للانتخابات واجراء الانتخابات على اساسه بعد سنوات من تجديد النواب لأنفسهم، ما ساهم في اطلاق حياة سياسية نظيفة، اضافة الى الانتصار الذي حققه الجيش على الارهابيين في عملية ناجحة بشهادة العالم بأسره. "وحققنا كذلك انجازاً في مجال اقرار قوانين التنقيب عن النفط واستخراجه، ونحن في صدد انشاء مرفأ سياحي، اضافة الى البدء بتنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطرقات والصرف الصحي والمياه والسدود والطاقة النظيفة، وباتت الأجهزة الرقابية أكثر فاعلية ونشاطاً. ويبقى المشروع الأهم الذي نتطلع الى تحقيقه هو الحكومة الالكترونية".

وكان عدد من اعضاء الوفد اعربوا عن سعادتهم للقاء الرئيس عون وعرضوا اوضاع المغتربين في كندا ومشاركتهم في الانتخابات النيابية  التي سجلت نسبة عالية.


عائلة الوزير يعقوب الصراف

وفي قصر بعبدا، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف مع وفد من افراد العائلة الذين شكروا الرئيس عون على مواساته بوفاة المرحومة روز ضاهر.

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