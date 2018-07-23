الرئيس عون منح الجنرال مايكل بيري وساما لمناسبة انتهاء مهامه. رئيس الجمهورية: لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها او عديدها وموازنتها

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نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدور الذي تلعبه قوات "اليونيفيل" في حفظ السلام في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701، مجدداً التأكيد على ان لبنان طلب تجديد ولاية "اليونيفيل" سنة اضافية من دون اي تعديل في مهامها او في عديدها وموازنتها.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان التي استمرت سنتين. وشكر الجنرال بيري الرئيس عون على الدعم الذي لقيه خلال توليه قيادة "اليونيفيل" والتعاون الذي وجده لدى المسؤولين اللبنانيين وقيادة الجيش متمنيا ان يستمر هذا التعاون في عهد خلفه الجنرال الايطالي ستيفان دل كول الذي عُين قائدا جديدا لــ "اليونيفيل".

وتمنى الرئيس عون للجنرال بيري التوفيق في المسؤوليات المستقبلية، شاكرا له ما ابداه خلال توليه القيادة من حسن اداء وحنكة، متمنيا ان يواصل خلفه الجنرال دل كول قيادة "اليونيفيل" وتنفيذ المهام المطلوبة منها. وتقديرا للجهود التي بذلها الجنرال بيري، منحه الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة كومندور.

ورافق الجنرال بيري في زيارته نائب رئيس البعثة الدولية لــ "اليونيفيل" السيد عمران رضا والسيدة ميلاني رامجويه.