أسرار الصحف ليوم الاثنين 23 تموز 2018

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البناء

خفايا

نبّهت أوساط سياسية إلى أنّ تصعيد المواقف بين أكثر من فريق وعلى جبهات متنوّعة، قد ينعكس على القواعد الشعبية التي سرعان ما تتأثر بتلك المواقف وتشعل وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الذي ينعكس في الشارع صدامات تكون أحياناً دامية، لذا شدّدت الأوساط على ضرورة خفض سقف المواقف ومعالجة أيّ موضوع ضمن المؤسسات المختصة.

كواليس

قالت مصادر خليجية إن الأزمة السعودية مع قطر قد بدأت بتحريض إماراتي رهاناً على الشراكة في إدارة ملف الغاز القطري بعد السيطرة على قطر أو ترويضها، وإنه بدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى إفلاس قطر بدأت مؤشرات الإفلاس تجتاح دبي، وبدلاً من تصدع الحكم في الدوحة بدأ التصدّع بين حكام الإمارات المتحدة بانشقاقات في العائلة الحاكمة في الشارقة والفجيرة. وخلصت المصادر إلى أن هذه التطورات علامات على تموضع أميركي واضح لصالح إنهاء الأزمة برسائل موجهة للإمارات.

الجمهورية

علّقت أوساط نيابية على عقد جلسة تشاورية بالقول: «إن أي أمر يُسرِّع في معالجة قضايا الناس نحن معه».

يتردّد أنّ شخصية نسائية بارزة تصرّ على إعادة توزير شخص محسوب عليها رغم اعتراض قيادة الحزب الذي تنتمي اليه الشخصية.

كشف أحد الوزراء أن مسؤولاً كبيراً ووزيراً بارزاً يراجعانه بالتكافل والتضامن في ملفات محدّدة.

اللواء

همس

يأخذ مرجع كبير على آخر، غياب التنسيق في ما يتعلق بخطوات دولية- إقليمية، تتعلق بالوضع السيادي للدولة..

غمز

يكاد «الوضع البنكي» يستأثر باهتمام غالبية القوى والمودعين الصغار في الأيام القليلة الماضية.

لغز

تربط مصادر بقاعية بين إنشاء مؤسسة تلي خطوة تشريعية كبرى والتوظيف السياسي والجهة المهيمنة مستقبلاً!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين مطّلعين يرون أن تعيين فرنسا موفداً خاصاً لها للأزمة السورية لا يعني رسالة محددة إذ لطالما كان لديها موفدون لهذه الأزمة بشكل دائم وهي تعتبر أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً.