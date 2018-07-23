عناوين الصحف ليوم الإثنين 23 تموز 2018

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الأخبار

لبنان وسوريا: نهاية النأي بالنفس

تظاهرات العراق تدخل أسبوعها الثالث

«جحش الدولة» في آخر أيامه!

‫«تسويات» الجنوب في أواخرها

البناء

غارة مصياف تكشف حدود القدرة «الإسرائيلية»... والفشل بإخراج إيران وحزب الله

عقد داخلية أمام الحكومة بعد هلسنكي والتفاهمات حول نصر سورية وملف النازحين

هجوم أرسلاني عنيف على جنبلاط... وجعجع يحاول تخفيف وهج انتصار باسيل في قضية النزوح

الجمهورية

لبنان ينتظر تفاصيل تفاهم هلسنكي

الدكوانة تنتفض على مافيا القمار

هل بات تشكيل الحكومة قريباً؟

النزاع على «الأشغال»: لفرنجية بأيِّ ثمن!

إرسلان يُحذِّر جنبلاط: أنا ذئب كاسر!

اللواء

أسبوع آخر من المراوحة: الحريري يعود وباسيل يسافر!

أرسلان يصعّد بوجه جنبلاط.. و«القوات» تتمسك بالشراكة المسيحية الكاملة

إجلاء ٤٢٢ من «الخوذ البيضاء» إلى الأردن لتوطينهم بالغرب

إحتجاجات العراق تتصاعد .. والقتلى 11

مستوطنون يدنّسون الأقصى .. والأردن يحتجّ للإحتلال

الديار

ادلب مركز توتر كبير بين تركيا وروسيا وسوريا

اردوغان اتصل بالرئيس الروسي والجيش السوري يطوق ادلب من كل الجهات

حزب الله اقتحم جزءاً من ادلب وينقل قواته من جنوب سوريا مع الاردن الى حدود تركيا

المستقبل

تفاهم أميركي - روسي شامل على "حل شامل تدريجي" لسوريا

الحريري مع موسكو على خط إعادة "آمنة" للنازحين

مهجّرو درعا إلى إدلب.. وغارة إسرائيلية على حماة

روحاني يتوعّد ترامب: لا تعبث بذيل الأسد

L'Orient-Le Jour

Le Liban s’apprête à prendre part au projet russe de rapatriement des réfugiés syriens

Daily Star

Crucial week ahead for Cabinet formation