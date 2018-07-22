اللجنة الأهلية لمتابعة ملف العودة الآمنة للنازحين السوريين تعقد إجتماعها الأول

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عقدت اللجنة الأهلية لمتابعة ملف العودة الآمنة للنازحين السوريين في الدريب ووادي خالد في محافظة عكار، إجتماعها الأول في منزل رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، بحضور منسق اللجنة المركزية للعودة في التيار الوطني الحر نقولا شدراوي، وكل من فايق شحادة ورالي عازار أعضاء اللجنة المركزية في عكار، ومجموعة من الناشطين والمهتمين بلمف عودة النازحين الى ديارهم.

وأوضح بيان باسم المجتمعين أنه" تم التباحث والتداول خلال الإجتماع بالتحديات التي تواجه عودة النازحين والسبل الآيلة والكفيلة بمساعدتهم على العودة الآمنة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة، ولهذا الغرض ولحسن التنسيق والمتابعة مع من يلزم من الفاعليات الأهلية والبلدية والناشطين ومع الأخوة النازحين، تم تكليف السادة التالية أسماؤهم بحسب المناطق لمتابعة هذا الملف وهم:

1- في منطقة الدريب ووادي خالد: فايق شحادة: 70654618.

2- وادي خالد: خالد سويدان البدوي: 03468907.

3- جبل اكروم: عادل الأدرع: 76364064.

4- البيرة: خالد وهبي: 70484470.

5- خربة داوود: منال محمود: 76430221.

وأكد المجتمعون أن هذه اللجنة، هي "نواة لعمل وطني، وباب الإنتساب والتطوع والتعاون، الى هذه اللجنة واللجان الأهلية، مفتوح لجميع الراغبين من اللبنانيين والأخوة السوريين".