ماذا اقترفت يا جوليا؟؟ (بقلم داليا داغر)

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داليا داغر -

عينان ثاقبتان، خطوات ثابتة، ثقة ملفتة، فستان برّاق، وقفة عنفوان، تحية قلبية، عاطفة ظاهرة، ملكة هي واثقة الخطوة تنطلق بترحيب غنائي يضع قلبها ومبادئها وحنينها بين طيّاته وفي كل نوتة وبين كل حرف، تعود بالذكرى إلى اللقاء الأول عام ١٩٩١ في صور تستذكر تلك الشابة التي غنت ألبوم مؤلف من عشرة أغاني وتقول بقي في داخلي كل شيء، الغضب، الثورة، الحب، النضال، وتكمل بعفوية "انني لم أعد أهز كما في السابق"..

تأخذنا بين كل أغنية إلى ما نسيناه... تعيدنا إلى الأصالة بتحية إلى الوالد... تبكينا دمعتها وبسرعة تنسينا إياها لنكمل معها هذا التحدي الذي يشع من نظرات تلك العينين الذين يحملان كل التقدير لمن أتى وانتظر...

تغني الإخلاص مع... ببكرا شي نهار... وتقول لأمها التي أخاطت لها ثيابها في إطلالتها التلفزيونية الأولى منذ سنوات انها تحبها وتعيد الينا الدمعة وكأنها توقظ من نسي تعب أهله أو من يخجل من إمكانياته أنها مثلهم إبنة هذا البيت العريق، هي الملكة التي تقف هنا إبنة ذلك المنزل الذي يشبهكم، وتكمل الى النضال، الى تموز وحربه ووجعه والإنتصار وترسل كل مشاعر التحدي علّها توقظ أولئك الحكام النائمين، وتعطي أولئك المناضلين جرعات من المعنويات...

اكيدٌ صوتها وصل الى فلسطين وهز جبروت إسرائيل بتصفيق الحضور، وماذا أخبر عن الحضور المتفاعل بأياديه وأصواته وأقدامه... بحر من الناس... وبحر من الإحساس...

ماذا اقترفت يا جوليا!! هزّيتِ ضمائر، أعدتِ ترتيب الأجندة الفنية، ووضعتِ الجميع أمام تحديات سياسية، اجتماعية، وطنية، فنية، ثقافية، جمالية واخلاقية...

وانت يا زياد لك كل التحية وإلى تلك العائلة المباركة كل الاحترام على هذا التضامن الملفت...

زياد أنت مؤلف موسيقي مجرم خلاق، متفان... أمثالك نفتخر بهم...

وانت يا صوفي ايتها الأخت المخلصة شكرا لك على هذه الإضافة الإخراجية المميزة...

ولك يا معالي الوزير الياس بو صعب نرفع القبعة على ما ساهمت في إنتاجه لنستمتع بهذه التحفة الفنية...

وللفرقة الموسيقية ولكل من ساهم بإنجاح هذا العمل كل التحية والتقدير...

ماذا اقترفت يا جوليا؟؟ لقد أعدت لنا إعتبارا وطنيا وموسيقيا يحتذى بهما...

شكرا منحبك جوليا...