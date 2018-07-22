وصول جاد غصن إلى خليج البحصة عابرا على لوحه الشراعي من ميناء لارنكا

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وصل البطل اللبناني لاعب الألواح الشراعية جاد غصن، إلى شاطئ خليج البحصة في البترون، عابرا بلوحه الشراعي من شاطئ لارنكا في قبرص، بمواكبة من زوارق بحرية على متنها رئيس بلدية البترون، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية سايد فياض ورياضيون، وذلك في إطار فعاليات مهرجانات البترون لصيف 2018.

وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وحشد كبير من أبناء البترون وهواة الرياضات البحرية، الذين أطلقوا المفرقعات النارية والهتافات والتصفيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على تعليمات المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، القاضية بتقديم التسهيلات لإحياء مهرجانات البترون بشكل عام، وهذا الحدث بشكل خاص، حضرت عناصر من مركز الأمن العام في البترون، لتوشيح جوازات السفر بختم الدخول للقادمين من قبرص.