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أرسلان لجنبلاط: نحضر لائحة إسمية بكل من صفيتموهم

22
JULY
2018
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توجه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قائلا: "الظاهر أن أوباش وليد جنبلاط مصرون بأمر من سيدهم الغدار أن يتهجموا علينا في كل حين بالتزوير والعادات والقيم والتضليل التي تربى هو وهم عليها لأنهم لا يعرفون معنى الوفى والصدق والأمانة، طبعا ليست هذه تربية كمال بيك ولا الست الفاضلة مي، لا أعلم من أين جاء بها وتعلمها فهو أخبر، إذ من شيمهم الغدر والطعن بالظهر... بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازتو".

وأضاف: "عشرات بل مئات من العائلات في الجبل تشهد على غدرهم وقتلهم الأبرياء وفعاليات في القرى والبلدات في ظلام الليل، ونحضر لائحة إسمية بهم واحدا واحدا من حاصبيا الى الشوف الى عاليه الى بيروت إلى راشيا والمتن، كيف صفيوا بقرار لا يتحمل مسؤوليته إلا انت وحدك يا بيك، بقدر ما عندك أنت من شيم الوفاء إلى اقرب الناس إليك هؤلاء الذين كنت تكلفهم بأعمالك القذرة، وهم قاموا بها من أجلك ومن أجل ولائهم الأعمى لك، وعند الإنتهاء من مهمتهم تقوم برميهم عند اول مفرق، وتتبرأ منهم على قاعدة انك انت مثال الاخلاق وهم زعران وفلتانة وبدهم ترباية".

وتابع: "ألاعيبك انكشفت وأسلوبك انكشف وغدرك انكشف، وصورتك باتت واضحة للجميع، ولا ذنب لأحد ولا أحمل أحدا أي شيء أنت وحدك تتحمل مسؤولية كل ما حصل ويحصل على قاعدة القول الجبلي: الثلم الأعوج. أعتذر عن اللجوء إلى هذا الأسلوب بالرد لأنه ليس من شيمنا ولا تربينا عليه، لكن عشرتنا لك عبر السنوات علمتنا انك تحب السفاهة لأنك تستعملها في كل أساليبك السياسية ومقولاتك. طبعا ليس بالوجه أو بالمباشر، لكن بالغدر وبالطعن بالظهر وهذه ليست من صفات الرجال".

وختم أرسلان بالقول: "اعتذاري ليس منك ولا لك ابدا، إعتذاري من الشعب اللبناني عموما وإخواني أبناء التوحيد الشرفاء خصوصا، وإذا كنت تعتبر نفسك منا، من أهل التوحيد، أكرر وأقول لك: أولها وأعظمها صدق اللسان وثانيها حفظ الإخوان وثالثها ترك ما كنتم عليه وتعتقدوه من عبادة العدم والبهتان ورابعها البراءة من الأبالسة والطغيان".

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