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النائب سليم عون :اجراءات انهاء ملف النزوح تتلاقى وتطلعات "لبنان القوي"

22
JULY
2018
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ثمن النائب سليم عون الإجراءات العملية لإنهاء ملف النزوح السوري مشيرا الى أنها تتلاقى وتطلعات "لبنان القوي" في هذا الشأن ومشددا على ان معالجة ازمة النزوح السوري ترتكز في الأساس على التواصل مع الدولة السورية.
عون وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت لبنان قال: إذا كانت هذه الخطوة واحدة من نتائج قمة هلسنكي فلا أستبعد أن تنعكس تبعات القمة الأميركية الروسية أيضا على مسار تأليف الحكومة لافتا الى أن تشكيل الحكومة ليس الهدف بل هو وسيلة لتحقيق المعالجات المطلوبة للتحديات التي تواجه البلد.
وفي الشأن الحكومي، اعتبر عون أن الأمور غير صعبة ولم نتوقع يوماً ان تأخذ عملية التأليف هذا الوقت متوقعاً قرب ولادة الحكومة وكاشفاً عن أنه وبعد أخذ العقد الحكومية الداخلية حجمها، هناك شكوك تدور حول ظروف خارجية باتت تفعل فعلها في مسار تأليف الحكومة في ظل ضغوط تحدد ما هو المسموح وغير المسموح به. واضاف: لو كانت التصاريح مقرونة بالافعال فلا مشكلة.
واعتبر ان الفشل في تأليف الحكومة يسجل على الرئيس المكلف قبل رئيس الجمهورية والعهد داعيا الرئيس الحريري الذي لا يحسد على موقفه الى حسم الامر وتحديد الاحجام الطبيعية لجميع الفرقاء.
وإذ لفت عون الى أن التنافس السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يأخذ الامور الى أماكن أخرى قال: لم نستخدم يوماً اتفاق معراب للوصول الى رئاسة الجمهورية، فكلانا استفاد من الاتفاق واي انتكاسة يتعرض لها ستلحق الضرر بنا.
وعن تشريع زراعة الحشيشة، شدد عون على ضرورة ان يترافق استخدام النبتة لأغراض طبية والإجراءات الرقابية والقانونية المطلوبة والسير بها وفق دراسة واضحة، وإذ اعتبر أن تقرير ماكينزي غير ملزم لأحد رأى أن الامر يحتاج الى قرار سياسي.

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