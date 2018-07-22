الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة وطبقات من الضباب

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الضباب على المرتفعات صباحا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر خلال الأيام القادمة بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة و ضباب على المرتفعات. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات صباحا. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

- درجات الحرارة المتوقعة: على السا حل من 25 الى 35 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل 19 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء:29 درجة.

- الضغط الجوي:756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:5,43 ساعة غروب الشمس: 19,46 .