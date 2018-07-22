النائب الدكتور فريد البستاني: للاسراع في تامين العودة الامنة والطوعية للنازحين السوريين

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رحب النائب الدكتور فريد البستاني بالمبادرات القائمة حاليا لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم واخرها واهمها المبادرة الروسية المتعلقة باعادة مليون و٨٠٠الف نازح سوري من لبنان والاردن وتركيا منهم ٨٩٠الف نازح من لبنان ،وهذا ما سيؤدي الى تخفيف الاعباء عن الاقتصاد الوطني ويعيد الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد ولعل اهمها امكانية تراجع نسبة عدد العاطلين عن العمل من اللبنانيين الذين وجدوا انفسهم دون عمل او قدرتهم على تامين لقمة عيشهم .



وطالب البستاني الاسراع في تامين العودة الامنة والطوعية للنازحين السوريين بعد ان وصلت الامور الى نقطة موجعة لهذا الاقتصاد المنهك ومواكبة ما يقوم به التيار الوطني الحر من دعم العودة عبر مساعدة النازحين السوريين والنشاط المستجد للرئيس سعد الحريري عبر تشكيل لجنة مشتركةلبنانية روسية اميركية لتامين العودة ، وان تكون الحكومة مجتمعة مهتمة بالعودة التي هي لمصلحة لبنان واقتصاده،مع العلم ان نسبة ٩٠في المئة من الاراضي السورية اصبحت امنة ومستقرة.



وايد البستاني ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتامين فرص العمل وتطبيق مؤتمر سيدر ومكافحة الفساد خصوصا ان هذه الحكومة يعلق عليها الامال والتمنيات وانها ستكون حكومة العهد الاولى .



وقال البستاني:ان الاوان لاعادة لبنان الى وضعه الطبيعي سياسيا واقتصاديا وانمائيا بعد ان اثبت المجتمع الدولي اهتمامه بلبنان ومجتمعه.