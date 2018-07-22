كنعان: لاقرار الاصلاحات الملّحة المرتبطة بالموازنات ومؤتمر سيدر

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب أبراهيم كنعان في حديث صحافي "ان لدينا دورا تشريعياً ورقابياً في المجلس النيابي وقد فتحنا الباب في العام المنصرم لسيدر من خلال ما انجزناه من موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ وما تضمنته اصلاحات جريئة وشاملة اقرّت محلياً وفي مؤتمر سيدر الدولي على ان تجري متابعتها جدياً لان غير ذلك يرتب علينا تبعات سيئة ويفقدنا ثقة ودعم المجتمع الدولي اقتصادنا بأمس الحاجة اليهما اليوم."

وأضاف "لا شيء يحول دون اجتماع اللجان النيابية المنتخبة حديثاً في المجلس النيابي حتى في ظل حكومة تصريف اعمال اذا كانت هناك من حاجة لذلك وخاصة لمتابعة الوضع الاقتصادي والتزامات لبنان المالية والاصلاحية أكان ذلك من خلال الدفع باتجاه تفعيل مسار تطبيقها او لاقرار القوانين الملحّة المتعلقة بها خصوصا في حال تأخر ولادة الحكومة".