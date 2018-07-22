هناك ترتيبٌ لإعادة نحو مليوني نازح سوري… جعجع: من المهم أن تقوم وزارة الخارجية بكل الاتصالات لتحقيق الهدف المنشود

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أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “هناك ترتيبًا يعدّ بين الروس والأميركيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية – أميركية وترتيبات روسية عملية على الارض في سوريا”. وأشار إلى أن “هذا خبر سار بالنسبة لنا كلبنانيين، ومن المهم جدًا أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من اجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الإتفاق”.

جعجع، وفي تصريح له، لفت إلى أن “الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل الى واشنطن، حيث سيكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه”. وقال: “من المهم جدًا ان لا نفوِّت هذه الفرصة على انفسنا، وان تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود”.



وختم:”كلنا مع جهود الوزير جبران باسيل لتحقيق الخرق المطلوب في لحظة مؤاتية وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية”.