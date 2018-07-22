عناوين الصحف ليوم الأحد 22 تموز 2018

A+
A-
الأنباء: الحريري على تفاؤله والجميل يعتبر عون «ليس محايداً»
مصادر: تشكيل الحكومة مرتبط بما بعده من مهمات وتوجهات
النهار: ملف عودة النازحين السوريين وضع على السكة وتنسيق مع روسيا لتنظيم اعادتهم بالاتفاق مع اميركا
الديار: أخطر خطوة تكملة للمخطّط الصهيوني لاحتلال أرضنا
إسرائيل تُعلن نفسها الدولة القوميّة العنصريّة اليهوديّة والفلسطينيّون لا شيء
الصراع العربي ــ الصهيوني سينتشر والصهيونيّة سيجري تدميرها وإنهاء وجودها
الحياة: النائب ماريو عون لـ «الحياة»: رئيس الجمهورية يعمل بكل قوة لنجاح مهمة الحريري تأليف الحكومة