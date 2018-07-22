عناوين الصحف ليوم الأحد 22 تموز 2018

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الأنباء: الحريري على تفاؤله والجميل يعتبر عون «ليس محايداً»

مصادر: تشكيل الحكومة مرتبط بما بعده من مهمات وتوجهات



النهار: ملف عودة النازحين السوريين وضع على السكة وتنسيق مع روسيا لتنظيم اعادتهم بالاتفاق مع اميركا





الديار: أخطر خطوة تكملة للمخطّط الصهيوني لاحتلال أرضنا

إسرائيل تُعلن نفسها الدولة القوميّة العنصريّة اليهوديّة والفلسطينيّون لا شيء

الصراع العربي ــ الصهيوني سينتشر والصهيونيّة سيجري تدميرها وإنهاء وجودها



الحياة: النائب ماريو عون لـ «الحياة»: رئيس الجمهورية يعمل بكل قوة لنجاح مهمة الحريري تأليف الحكومة