مصدر امني: لا تعذيب في السجون التابعة لقوى الأمن

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أعادت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قضية تعذيب الموقوفين والسجناء في لبنان إلى دائرة الاهتمام.

ويؤكد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي عن إدارة السجون لـ«الشرق الأوسط» أن «لا تعذيب في السجون التابعة لقوى الأمن الداخلي. التعليمات واضحة بهذا الخصوص. وإذا علمنا بحالة محددة تبدأ التحقيقات للتأكد من حصولها. ونستطيع القول إنه لم تسجل حالات منذ فترة».



ويشير المسؤول إلى «وجود لجنة تحقيقات متخصصة، تتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وتقوم بجولات متواصلة ومن دون مواعيد على المخافر ومراكز التحقيق للتأكد من التزام العناصر بالقوانين وعدم استعمال الشدة لدى إلقاء القبض على المشتبه بهم والتحقيق معهم. وفي حال اكتشاف أي مشكلة تقدم اللجنة تقريرها إلى المدير العام.

وإذا حصل أي خطأ، وقد يحصل في أهم الدول، تحرص المديرية العامة على المحاسبة، وكل من يتقدم بشكوى نتابعها ولا نهمل أي تفصيل».