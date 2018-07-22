قتلى وجرحى في ريف دير الزور بغارات للتحالف الدولي

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أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل مدنيين بقصف نفذه طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، مساء امس السبت على بلدة السوسة بالقرب من مدينة البوكمال.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر من مكان الواقعة قولها، إن طيران التحالف "استهدف بغارة جوية مجموعة من المدنيين الفارين من بلدة السوسة في ريف البوكمال باتجاه البادية هربا من القصف الجوي العشوائي للتحالف ومن بطش إرهاب تنظيم "داعش" الذي يسيطر على البلدة ما تسبب بمقتل وجرح العديد منهم".

ولفتت المصادر إلى أن منازل المواطنين في بلدة السوسة تقصف باستمرار منذ عدة أيام من قبل طيران "التحالف الدولي" بذريعة استهداف إرهابيي "داعش" ما أجبر عشرات العائلات على ترك منازلها والهرب باتجاه البادية.