الخارجية الروسية: بوغدانوف وشعبان بحثا أوضاع لبنان وتوفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، التقى اليوم مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، جورج شعبان، بطلب من الأخير.

وأفادت الخارجية في بيان نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الطرفين بحثا "الأوضاع الاجتماعية السياسية المترتبة في لبنان عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد والتي جرت في أيار من العام الجاري، في إطار تشكيل حكومة لبنانية جديدة".

وأضاف البيان: "تم التطرق أيضا لمهمة توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والبالغ عددهم نحو مليون واحد في لبنان وحده، في ظل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".

وذكرت "سبوتنيك" بأن روسيا "أنشأت مؤخرا مركزا لاستقبال وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، مشيرة إلى ان لبنان يعد "من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه".