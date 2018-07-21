حق جريصاتي لا يمحوه حقد طقوش

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كتب مارك بخعازي- ورد الآن -

تعرض وزير العدل سليم جريصاتي لحملة جائرة ومغرضة من القاضي السابق راشد طقوش الذي استفاقت غيرته فجأة على سلك القضاء، وانبرى للدفاع عنه من دون تكليف، متطوعا لتسويق احقاده الدفينة بعدما انهى مهنته متحسرا على عدم بلوغ المنصب الذي يصبو اليه ، وهو رئاسة التفتيش القضائي .

والمعلوم ان هذا المنصب الذي يشغله عادة قاض سني، لا يمكن ان يبت في شأنه الوزير. لانه يعود الى المرجعية الروحية والسياسية في الطائفة المعنية، بعد الاطلاع على رأي مجلس القضاء الاعلى ، والله اعلم ما كان رأي هذا المجلس وما يملك من ملفات تجعله يرجح كفة من عين على الذي خاب طموحه. اما في ما يتصل بتعميم الوزير جريصاتي على القضاة، فانه لم ينتقص من قدر هؤلاء ولا من احترامهم.وان دعوته القضاة الى عدم الادلاء بتصريحات سياسية، او اي امر يخرج عن نطاق عملهم واختصاصهم-وهم بعد في السلك- هي دعوة سليمة ومحقة في نظر العديد من القضاة المعتبرين.

صحيح ان القضاء سلطة وليست وظيفة، ولكن عمل القضاة مرتبط بواجب التحفظ الذي يفرضه عليهم عملهم. ومن حق الوزير ان يذكر القضاء، بل ان يطلب اليهم اعلام مجلس الفصاء ووزارة العدل على حد سواء، بسفرهم الى الخارج قبل عشرة ايام من موعد السفر ، وذلك لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتعيين من ينوب عنهم في حال الحاجة الى اي قرار عاجل يدخل في نطاق اختصاصهم اثناء فترة غيابهم. فليقل لنا القاضي طقوش : اين هي المخالفة التي ارتكبها الوزير جريصاتي. والسؤال المطروح : ما هي الاجراءات التي يمكن لوزير العدل ان يتخذها في حق هذا القاضي الذي تعرض له بكلام جارح لا يدخل في ادبيات القضاء والقضاة عادة؟ خصوصا ان ما ساقه الطقوش من اتهامات قارب القدح ولامس الذم. باستطاعة الوزير ان يحيله الى مجلس القضاء الاعلى لنزع لقب الشرف اذا كان قد اسبغه عليه لدى احالته على التقاعد. وهو يستطيع الادعاء عليه امام القضاء اذا وجد في ما كتب وقال عناصر تؤكد القدح والذم. في اي حال ، فان هناك اسئلة عدة حول مهنية القاضي السابق المفتري . وقد تختلف الاراء غي سأن طقوش ، الا ان اجماعا يقوم بينهم، بانه دخل سلك القضاء ،وخرج منه من دون ان يترك بصمة فيه. اللهم الا بقايا احقاد لازمته من المرحلة اليسارية السابقة المليئة بالعقد والروح الانتهازية، والتي لم يعرف ان يتحرر منها ولو تقدمت به السنوات.