برنامج زخائر القديسة مارينا

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اليوم السبت ليلاً او فجر الأحد (من دون حشود المؤمنين) ستُنقَل الزخائر من الوادي الى كنيسة الصرح البطريركي الصّيفي في الديمان

الأحد : تبقى الزخائر طيلة النهار للتّبرك

الأحد ايضاً الساعة الخامسة عصراً قداس وداع الزخائر يحتفل به راعي الأبرشية سيادة المطران جوزيف نفّاع

تبقى الزخائر في كنيسة الصّرح حتى الإثنين صباحاً

الإثنين : السابعة صباحاً صلاة بعدها توضع الزخائر في آلية مقفلة وتنتقل الى مطار بيروت

متوقع ان تصل الى صالون الشّرف بين الساعة 10h:45 وال 11h:00

في الصالون ستكون هناك كلمة وداع يلقيها الأب عبدو بو كَسِم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام والمنسّق الميداني لزيارة القديسة مارينا الى لبنان

بعد الكلمة تنقل الزخائر الى الطائرة لتعود بعدها الى Venise.