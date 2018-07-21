اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 21-07-2018

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الجمهورية

لوحظ أن النواب الذين يُسألون عن موضوع مستجدّ لا يُعطون إجابة واضحة بانتظار صدور قرار رسمي عن رؤساء الكتل.

تراقب جهة فاعلة تطورات أزمة نشأت أخيراً بين قطب بارز وحليف لها وستتدخل في الوقت المناسب لإنهاء هذه الأزمة في حال بلغت مرحلة مُحرجة.

قال قطب نيابي إن المعنيّين باستحقاق دستوري يتحمّلون شخصياً مسؤولية عدم إنجازه حتى الآن لأنهم لا يجيزون لغيرهم ما يجيزونه لأنفسهم.

البناء

كواليس

قال خبراء في العلاقات الاقتصادية الدولية إنّ حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوروبا والصين بتهمة التلاعب بأسعار العملة لجهة تخفيض عملاتهم بوجه دولار يقوى بسبب الفائدة المرتفعة لتمويل عجز الخزينة بسندات الدين هو اعتراف ضمني بأنّ رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين وأوروبا خصوصاً المعادن والسيارات قد فقد مفعوله بانخفاض سعر العملتين الأوروبية والصينية بحيث يبقى السعر النهائي بالدولار للمستورد الأميركي كما كان قبل رفع الرسوم وبالتالي فشل الحرب الجمركية مقابل حرب العملات.



اللواء

همس

تبذل مساعٍ مع مرجع كبير للعدول عن جلسة ينوي عقدها، لئلا تعطى أية تفسيرات خاطئة

لغز

تباينت التقديرات حول موقف جهة إقليمية وجهة حزبية من اندفاعة نائب بقاعي منتخب حديثاً.

غمز

نائب بقاعي حرص على استضافة شخصية عربية في إطار تكريس تحوُّله السياسي