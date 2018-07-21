عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 21-07-2018

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الاخبار

أمين الجميّل لـ«الأخبار»: عون ليس محايداً

عسكريون يزوّرون شهاداتهم... للترقية

الجمهورية

الحكومة وعود ولا تأليف... إسرائيل تؤكد يهــوديتها ولبنان يستنكر ويرفض التوطين

البناء

الحريري من مدريد يرى الحكومة قريبة... والجميع في بيروت يراها سراباً

اللواء

مَنْ يلعب على حِبال التوتُّر الطائفي؟

المستقبل

الحريري «لاحترام التوافق»: لا أكثرية ولا أقلية

الديار

الأزمة في المربع الأول والخلاف على الأحجام والحقائب

النواب السنّة متمسكون بالتمثيل : لعدم مكابرة الحريري



L'orient le Jour

Raëd Khoury suggère la création d’une « régie » du cannabis

« Je n’ai jamais rencontré d’Afghan chrétien de ma vie »

Gouvernement : Le conflit autour du leadership chrétien paralyse le processus

Escalade de violence à Gaza, un soldat israélien et quatre Palestiniens tués