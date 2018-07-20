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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



صحيح أن معهد البحوث أكد سلامة مياه البحر اللبنانية، إلا أن الصحيح ايضا ان محطة C.N.N الاميركية أفردت مساحة واسعة لتحقيق عن بحر لبنان الملوث. هذا الأمر لوحده من شأنه ان يدفع الى تسريع ولادة الحكومة للتصدي للدعاية السيئة للبنان ولمعالجة الملفات الباقية ولا سيما النفايات منها.

وفي الحقيقة ان لا شيء يوحي بقرب تشكيل الحكومة على رغم الحديث عن إجتماع قريب لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف قد يشارك فيه رئيس البرلمان.

وفي دلالة على تكثيفه الاتصالات الخاصة بالتشكيل جاءت زيارة الرئيس الحريري لإسبانيا في يوم واحد. الرئيس الحريري حاضر في جامعة إسبانية والتقى نظيره في مدريد.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

إن تشكيل الحكومة بات قريبا ولا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة اكثرية وأقلية، فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد. هذا ما اعلنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من مدريد، وهو اعلان يطرح اشكاليتين، اذ كيف يعيد الحريري التأكيد ان التشكيل قريب، في حين ان المعطيات المحلية المتوافرة لا تشير الى امكان تحقق هذا الامر قريبا؟ اما الاشكالية الثانية فهي ان الحريري اسقط طرح حكومة الاكثرية وهو أمر كان بدأ يتردد في بعض الاوساط السياسية كنتيجة لوصول تشكيل حكومة الوفاق الوطني الى حائط مسدود.

موقف الحريري في اسبانيا قابله موقف للوزير جبران باسيل في لبنان، فرئيس التيار الوطني الحر أكد ان التيار سيكون اكثر تصلبا في كل معركة سياسية تمس دوره السياسي الذي قاتل كثيرا من أجل استرداده. وفي القراءة السياسية يعني موقف باسيل ان لا حلحلة على صعيد العقدتين الدرزية والمسيحية في تشكيل الحكومة، ويشكل التيار جزءا لا يتجزء منها. مقابل الجو السياسي الضاغط، المناطق اللبنانية تعيش فرح الصيف، والمهرجانات السياحية تتوزع على كل الخريطة اللبنانية، وهي الليلة على موعدين مهمين، الأول في جونية والثاني في بعلبك.



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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

كفريا والفوعة.. من الصفحات الدامية في سجل الحرب السورية التي انتهت اليوم بخروج الدفعة الأخيرة من الحافلات إلى شمالي إدلب، في مقابل إطلاق ألف وخمسمئة من سجون الحكومة السورية ومنذ حصار القريتين.. فإن جنود حزب الله كانوا هناك.. عاشوا مع أهلها الإطباق الكامل على المنطقة.. دافعوا عن حصون المدن.. ثم عادوا على توقيت الناس المحاصرين. وقد احتفت بهم القرى الجنوبية والضاحية في احتفالات شعبية استذكرت من سقطوا شهداء على أرض كفريا والفوعة ودافعوا عن أسوار المدينتين أربع سنوات متتالية، ومن بينهم الشهيد جميل فقيه (أبو ياسر) والاحتفالات بعودة ستة مقاومين.. تواكبها استعدادات لبنانية لاستكمال عودة النازحين السوريين الى قراهم حيث ستنظم دفعة أخرى هي الكبرى يوم الاثنين المقبل انطلاقا من عرسال ومع تسريع الخطى ميدانيا لتنظيم العودة سجل خرق لوزير الاقتصاد رائد خوري يدعو فيه لبنان إلى السعي لعقد اتفاق مع سوريا يسمح للمصدرين اللبنانيين بالوصول إلى أسواق أوسع في الشرق الأوسط من خلال الحدود السورية الأردنية بعدما استعادت دمشق السيطرة على معبر نصيب وهذا ما كانت قد أشارت إليه قناة الجديد في نشرتها يوم أمس كاشفة أن الدولة السورية لن توافق على مرور الشاحنات اللبنانية "ترانزيت" من أراضيها إلى معبر نصيب ثم الى الخليج ما لم يجر التواصل المباشر بين الدولتين وعلى أرفع مستوى واليوم فإن وزيرا معنيا واحدا من الحكومة اللبنانية قد بادر الى طرح هذا الملف.. في انتظار أن تصبح المبادرة رسمية لحكومة تصريف الأعمال وذلك إسهاما في تصريف الإنتاج اللبناني وقد لا تليق هذه المغامرة إلا بوزير الخارجية جبران باسيل الذي سبق أن التقى نظيره السوري وليد المعلم ودافع عن اللقاء وشرعيته.. كما أن لباسيل معركة طاحنة خاضها ضد تدبير المفوضية الأوروبية وتخويفها النازحين وتشجيعها على عدم العودة. لكن المفوضية اليوم وبعد صفعة التيار القوية عدلت مواقفها وأعلنت استعدادها لمباحثات مع سوريا وروسيا بشأن خطتهما إقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين إذا كانت العودة آمنة وطوعية وقالت إن نحو ثلاثة عشر ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا الى ديارهم في النصف الأول من العام الحالي إضافة إلى سبعمئة وخمسين ألف نازح.

أما في شأن التأليف فقد نزح اليوم إلى إسبانيا مع زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وإعلانه من هناك أن تأليف الحكومة بات قريبا، ويجب احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان وقال الحريري لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وقد جربنا هذا الامر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد وبتوافق أو بعدمه.. حكومة أقلية أم أكثرية.. وفاق وطني أم نفاق عام.. فإن حركة التأليف موازية لعدم تصريف الإنتاج.. ويحتاج الى معبر نصيب.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

عملية مصادقة الكنيست الصهيوني على ما وصف بقانون القومية اليهودية تصدرت المشهد، لا سيما لجهة ما تضمنه من تكريس للفصل العنصري وإحباط لسعي الشعب الفلسطيني الى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

القانون العنصري ولد انتفاضة رفض لدى الشعوب الحية. حركة امل طالبت المجتمع الدولي بموقف واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يثير فتنة دينية الى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني الى استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي، والأمتين العربية والاسلامية للتعالي على التناقضات الثانوية وعلى الخلافات داخل مختلف الأقطار في سبيل القضية المركزية.

وفيما وصف رئيس الجمهورية ميشال عون القانون بالعدوان الاسرائيلي الجديد، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وضعه بكل تداعياته ومخاطره برسم المجتمع الدولي والامم المتحدة، مطالبا الاتحادات البرلمانية بدءا من البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياتها.

لك الله يا فلسطين... ومن آمن بأنك ما زلت قضية الأمة المركزية، أما النظام العربي الرسمي فهو بلغ من العجز حد التطابق مع قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال .. فليسعد النطق ان لم تسعد الحال.

على مستوى التأليف الحكومي وبعد الكلام عن إستنفاد المهلة، رد الرئيس المكلف سعد الحريري من أرض الأسبان مشددا على أنه لا يمكن تشكيل الحكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، لا سيما أن هذا الأمر جرب في الماضي ولم ينجح، ولذلك فإن التوافق هو الحل الوحيد.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

تشكيل الحكومة بات قريبا. هذا ما أكده الرئيس المكلف سعد الحريري من مدريد، قبيل لقائه نظيره الإسباني، مشددا على أهمية إحترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب، لأنه لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وهذا الأمر تم تجريبه في الماضي ولم ينجح. وذكر بأن دوره كرئيس مكلف هو جمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة، ولفت إلى أن الشروع بتطبيق مقررات مؤتمر “سيدر” من شأنه أن يحفز النمو وينشط الوضع الاقتصادي، الامر الذي سينعكس على الإستقرار في لبنان.

الرئيس الحريري وفي حوار مع طلاب لبنانيين تطرق خلال إجابته على أسئلة الطلاب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان فقال: إن وجود مليون ونصف نازح هو أمر منهك للبنان، لكن وجودهم ليس السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم.

وموضوع النازحين يبدو أنه كان حاضرا في قمة هلسنكي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو قدمت لواشنطن مقترحات حول عودة اللاجئين السوريين من لبنان والاردن تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة روسية – أميركية – أردنية، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان، معتبرة أن بإمكان مليون وسبعمئة الف لاجئ سوري العودة إلى بلادهم في القريب العاجل.

بعيدا عن المشاغل السياسية، يعود الأمن الى الواجهة من بوابة بعلبك أيضا وأيضا. مدينة الشمس التي تستعد الليلة لإفتتاح مهرجاناتها وهي الأعرق في لبنان، عكرت فرحتها جريمة أودت بحياة مواطن شاب بسبب خلاف على توقيف عربة خضار قرب القلعة.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

لا تزال الولادة الحكومية تنتظر مبادرة رئيس الحكومة لتقديم مسودة تشكيلة تنطلق من المعيار الواحد وما افرزته الانتخابات النيابية من نتائج. وهو، حافظ على تفاؤله من اسبانيا بقوله "إن التشكيل بات قريبا"، علما أن أي خطوة مشجعة على هذا الصعيد لم تترجم عمليا، الا اذا كانت تجري ما وراء الكواليس.

هذا على الصعيد المحلي، أما اقليميا، فيبدو أن مرحلة رسم خريطة اعادة النازحين والاعمار في سوريا قد بدأت. فبعد لقاء ترامب-بوتين، ارسلت موسكو مقترحات مفصلة الى واشنطن بشأن تنظيم العودة من الاردن ولبنان، متوقعة عودة أكثر من مليون ونصف مليون نازح الى ديارهم في المستقبل القريب.

والسؤال هنا هو التالي: كيف سيتصرف الجانب اللبناني؟ وهل يستمر الخلاف مع من يتم التنسيق لتأمين هذه العودة؟ ام ينطلق القرار اللبناني من المصلحة القومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكفل هذه العودة؟

لكن البداية، من مكان آخر، من بيت الotv الداخلي التي أطفأت اليوم شمعتها الحادية عشرة، وهي التي ترفع اليوم، كما عند كل محطة وكل يوم، شعار "مكملين بالحقيقة".



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

هو ديدن تموز، من ذاك النصر المزهو الى كل نصر، من الجنوب الى الجرود.. وها نحن اليوم عائدون الى نصر بعد طول صبر، حيث بشائر المجاهدين القادمين من ارض التضحية والاباء، من كفريا والفوعة المجسدتين لكل الوان الثبات..

ستة فرسان من المجاهدين المقاومين الذين ما عادوا الا باتمام المهمة، حموا احد عناوين الانسانية في البلدتين اللتين حوصرتا الى حد الاختناق، ونكل باهليهما ولامست نساؤهما السبي زمن الحقد التكفيري والصمت العالمي..

عادوا ظافرين بعد المشاركة بشرف حماية اهل البلدتين الصابرتين، وتحريرهم من قبضة التكفير، على امل العودة القريبة معهم الى الربوع التي رويت بدماء الشهداء ولن تزهر الا نصرا على امتداد سوريا حيث لا مكان للتكفيريين ولا لرعاتهم الحاقدين والاسرائيليين، وهو اليوم الذي يرونه بعيدا ويراه اهل القضية قريبا..

من بيروت وضاحيتها الى صيدا وحارتها، ومن بدياس الى قانا الشهادة والعطاء، فكونين حيث عانق المجاهد العائد اخاه الشهيد، مجسدين اروع عناوين البذل والعطاء دفاعا عن الوطن كل الوطن، وعن الانسانية وقيمها المحمية طالما اننا في زمن الرجال الذين يبذلون بلا سؤال، ويعطون بلا منة وبكل سخاء. ابناء قائد رسم اجمل واصدق المعادلات: حيث يجب ان نكون سنكون، وعلى يديه سيكون النصر الموعود..

نصر لن تؤخره صفقات مشبوهة ولا اوهام قرون، ولا قوانين عنصرية بمسمى دولة قومية صهيونية، اصدره الكنسيت بصمت عالمي وبعض عربي، سيقدر الشعب الفلسطيني بموقفه الموحد على إفشاله، وتحويل هذا العدوان الجديد الى نصر مؤزر، كما جاء في بيان حزب الله.. وهو ما رآه لبنان الرسمي برئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ..

ولأن لا جديد يراه اللبنانيون سياسيا او حكوميا، فلنبق حيث الامل المزروع على هامات الابطال العائدين بنصر جديد الى ربوع الوطن..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

اسبوع جديد ينقضي وتأليف الحكومة في خبر كان، الرئيس المكلف في اسبانيا ومنها الى لندن والمعني بالتأليف من قبل رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل سيكون في واشنطن الثلاثء المقبل ومن عطلة الاسبوع وحتى الاثنين يستبعد وحي الايجابية على المعنيين وتألف الحكومة. اذا لا حكومة حتى في الاسبوع المقبل الا في حال استثناءات. في الاثناء يستمر التراشق بالملفات التي بدأت تستخدم كأحد اسلحة في عملية التأليف لا بل يمكن القول انها اسلحة لتوزيع الحقائب وهذا ما بينته عملية التراشق بالملفات المفتوحة وكلما تأخرت عملية التأليف كلما كان متوقعا ان تستمر عملية التراشق.

في ملف الادوية تداخلت عملية الادوية والاسعار والفروق والشركات المستوردة وقد بلغ التراشق مداه ولن ينكفئ او يتراجع الا عند تأليف الحكومة الجديدة حيث يتولى وزير الصحة المقبل متابعة هذا الملف.

الملف الثاني الذي ادرج في خانة التراشق هو ملف الكهرباء وفي جديده ان الباخرة الثالثة التي كان يفترض ان تقف قبالة الزهراني جرى الاعتراض على مكانها فنقلت الى الجية لكن هناك لم تستطيع ان تعمل بكل طاقتها لانها لم تتمكن من تصريف ما تولده من طاقة كاملا. هذه العقدة المعروفة ستجعل المعنيين يفتحون النقاش لمعرفة كيفية الافادة منها.

ولكن قبل كل هذه الملفات بعلبك على موعد هذه الليلة مع اولى ليالي مهرجانها في وقت كاد حادث في الميدنة يعكر صفو انطلاق المهرجانات، لكن الاجراءات المتخذة حالت دون التعكير وستنطلق المهرجانات بعد قليل.