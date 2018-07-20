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بالفيديو: كيف خصّ الرئيس ميشال عون الـ OTV في عيدها الحادي عشر؟

20
JULY
2018
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11 سنة مرت كلمح البصر. يوم ولدت ال otv من نبض شباب حمل معه شعلة النضال، ليحولها الى صورة تعكس الحقيقة، وكلمة تنطق بالحق. في 20-07-2007 ُبثت اول نشرة اخبار للمحطة، مسابقة الزمن، لتواكب انتخابات المتن النيابية الفرعية. وظلت ال otv تسابق الزمن طيلة سنوات خلت، في ظل محاولات تقويضها ومحاصرتها سياسيا فاعلانيا، كونها محسوبة على خط سياسي معين. لكنها ناضلت باللحم الحي متخذة من نضال ابها الروحي العماد ميشال عون يومها، قدوة، لتبقى صوت الشعب الحر.


في 20-07-2018، اي بعد مرور 11 عاما، صار العماد رئيسا وظلت ال otv في وجدانه، ومنه لها معايدة خاصة هنأ فيها المحطة لمناسبة عيدها الحادي عشر. واعتبر الرئيس عون ان ما حققته في فترة قصيرة هو موضع تقدير لأن هدفه هو سطوع حقيقة لبنان وابراز صورته المضيئة بالقيم. فغدت بحد ذاتها رسالة الى مختلف الاجيال والاعمار والانتماءات ، تحيي التراث وتغنيه، وتبرز الحاضر فترسم آفاق المستقبل.


وقال مهنئا القيمين على المحطة والعاملين فيها: “واصلوا مسيرة عطائكم بالتفاني ذاته الذي ميز السنوات الاحدى عشرة التي عبرتموها، وكانت زاخرة بألم البذل وفرح النجاح. وابقوا مدى لبنان في شرقه والعالم، ففي اخلاصكم لقضيته تكتسبون تقدير العائلة اللبنانية.


بهذه الكلمات خص الرئيس عون المحطة التي وعدت ان تسير على خطاه متخطية كل الصعوبات تماما كما خط مسيرته النضالية، ومن القيمين على المحطة وعد لجمهورها للاعوام الحادية عشرة القادمة.


تماما كما اوصى الرئيس عون، ستبقى ال otv مخلصة للبنان، لأن لبنان هو القضية الاساس، وسيبقى البذل والنجاح عنوان المسيرة لأن مشوار الحقيقة شاق، لأن وحدها الحقيقة تحرر.

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