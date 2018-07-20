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لا تزال الولادة الحكومية تنتظر مبادرةََ رئيس الحكومة..

20
JULY
2018
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لا تزال الولادة الحكومية تنتظر مبادرةََ رئيس الحكومة لتقديم مسوَدةْ تشكيلةٍ تنطلق من المعيار الواحد وما افرزته الانتخابات النيابية من نتائج. وهو، حافظ على تفاؤله من اسبانيا بقوله "إن التشكيل بات قريباً"، علماً أن أي خطوة مُشجِعة على هذا الصعيد لم تُترجم عملياً، الاّ اذا كانت تَجري ما وراء الكواليس.

هذا على الصعيد المحلي، أما اقليمياً، فيبدو أن مرحلةَ رسمِ خريطةِ اعادة النازحين والاعمار في سوريا قد بدأت. فبعد لقاء ترامب-بوتين، ارسلت موسكو مقترحاتٍ مفصَّلة الى واشنطن بشأن تنظيم العودة من الاردن ولبنان، متوقِعة عودةَ أكثرْ من مليون ونصف مليون نازح الى ديارهم في المستقبل القريب.

والسؤال هنا هو التالي: كيف سَيتصرَّف الجانبُ اللبناني؟ وهل يستمر الخلاف مع مَنْ يتم التنسيق لتأمين هذه العودة؟ ام ينطلق القرارُ اللبناني من المصلحة القومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية التي تَكفل هذه العودة؟

لكن البداية، من مكان آخر، من بيت الotv الداخلي التي أطفأت اليوم شمعتَها الحاديةَ عْشرةَ، وهي التي ترفع اليوم، كما عند كل محطة وكلَ يوم ،شعار " مكملين بالحقيقة".

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