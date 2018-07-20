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‏ندّد التيار ‏الوطني الحر بقرار الكنيست الإسرائيلي الذي اعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي و حق تقرير المصير فيها هو لليهود حصراً.

واعتبر التيار الوطني الحر ‏أن ‏القرار الإسرائيلي يحمل أبعاداً ‏خطيرة تستدعي من اللبنانيين موقفا موحداً يتجاوز جميع الخلافات السياسية لأن إسرائيل قد تكون مقبلة على قرارات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني ربما تصل إلى طرد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم من غير اليهود كما أن القرار يقفل أمام اللاجئين الفلسطينيين أبواب العودة ويكرس الاستيلاء على مدينة القدس ‏ودعا التيار الوطني الحر ‏الى فضح القرار الإسرائيلي إلى فضح القرار الذي يمثل اعتداء على مبادئ الأمم المتحدة كما يمثل عودة لنظام التمييز العنصري في زمن الدعوة إلى الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات و سأل التيار الوطني الحر إذا نجحت إسرائيل في فرض هذا القرار فأي مصداقية تبقى للأمم المتحدة وقراراتها؟