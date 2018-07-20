بعد فيديو الإشكال بين شبان الذي إجتاح مواقع التواصل.. قوى الأمن تكشف!

A + A -

أعلنت قوى الامن الداخلي، في بيان، أنّه "بتاريخ 19/7/2018 نشر أحد حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشبّان على متن ثلاث دراجات آلية، اثنان منهم يحملان مسدسَين، ويعتديان على أحد المواطنين. ولاحقاً تمّ تداوله عبر تطبيق "الواتساب".



يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن توضح ما يلي:



أولاً: إنّ المجموعة التي ظهرت في الفيديو كانت موضوع متابعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كونها ناشطة في ترويج المخدرات. وبتاريخي 18 و19/7/2018، تمكنت الشعبة المذكورة من توقيف معظم المشاركين الذين ظهروا في مقطع الفيديو، إضافةً إلى توقيف اثنين آخرين، شاركا ولم يظهرا في الفيديو، كما والعمل جارٍ لتوقيف آخرَين.



أمّا الموقوفين فهم:

ج. ك. (مواليد عام 1986، سوري)

إ. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)

إ. ت. (مواليد عام 1995، لبناني)

ط. خ. (مواليد عام 1979، لبناني)

ج. ن. (مواليد عام 1994، سوري)





ثانياً: من خلال التحقيق معهم تبيّن أن الإشكال نتيجة خلاف على ترويج المخدرات، وأنّ المعتدى عليه (ط. خ.) المذكور هو أحد المشتبه بهم بترويج المخدرات.





ثالثاً: تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".