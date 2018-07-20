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جبران جال في كسروان الفتوح: سنخفف تقنين المياه ولن نقطعها على المتخلفين عن الدفع بل سنضع حلولا تؤمن حقوق الدولة

20
JULY
2018
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جال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران اليوم، في إطار جولاته الميدانية على المناطق التي تعاني من مشاكل في شح المياه وتوزيعها، على قرى كسروان الفتوح، ورافقه فريق تقني من المؤسسة بهدف الإطلاع على "ما قامت به فرق المؤسسة لناحية توحيد كميات المياه التي يتم توزيعها على المواطنين، فلا يحصل مشترك على كمية مياه تفوق الكمية التي يحصل عليها مواطن آخر".



وأعلن جبران أنه سيعمد إلى "تخفيف التقنين المتبع في توزيع المياه لتلبية حاجات المواطنين في فصل الحر الشديد، وذلك من دون التأثير سلبا على خطة التقنين التي وضعها من أجل أن تكفي كمية المياه الموجودة حاجة المشتركين في هذه الفترة التي تسبق موسم الأمطار، خصوصا أن الموسم الماضي لم يشهد الكمية المعتادة من الأمطار".



وأبلغ المعنيين بأنه لن يبادر إلى "قطع المياه عن المواطنين، الذين تخلفوا عن الدفع"، بل سيعمد إلى "حلول تؤمن حقوق الدولة في الدرجة الأولى ولا تحول دون حاجة المواطنين للمياه".



وكان جبران استهل جولته في بلدة حراجل، حيث عقد اجتماعا في مقر البلدية، حضره رئيس المجلس البلدي طوني زغيب وأعضاء المجلس ومخاتير البلدة وعدد من فاعليات المنطقة. ثم اطلع على ينابيع البلدة، وتفقد الموقع الذي سيشيد فيه خزان لتغذية حراجل بالمياه. 

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