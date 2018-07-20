الحريري: تشكيل الحكومة بات قريباً

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أكد الرئيس المكلف سعد الحريري أن تشكيل الحكومة بات قريبا، وشدد على أهمية "احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان".





وقال: "لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية، وقد جربنا هذا الامر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد".





كلام الحريري جاء خلال لقائه صباح اليوم عددا من الطلاب اللبنانيين في جامعة IE لادارة الاعمال في مدريد، وتحدث أمامهم عن أهمية الإنجاز الذي حققه لبنان في مؤتمر "سيدر"، داعيا إياهم الى الايمان ببلدهم والعمل على تعزيز الاستقرار والنمو والازهار فيه.





وقال: "ان دوري كرئيس مكلف هو ان اجمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية التي علينا ان نضعها جانبا، ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات. وإذا عدنا الى الماضي القريب نرى انه عندما نضع خلافاتنا جانبا، ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا ان ننجح في هذا الامر إلا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعليا، وهذا امر مهم جدا".





ولفت الحريري الى ان "الشروع في تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" من شانها ان تحفز النمو وتنشط الوضع الاقتصادي، الامر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان، والهدف الرئيسي من المؤتمر بالنسبة الينا هو النهوض بالاقتصاد والقيام بمشاريع جديدة للبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات".





كذلك تطرق خلال إجابته عن أسئلة الطلاب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان، فقال: "إن وجود مليون ونصف مليون نازح هو أمر منهك لبلدنا، لكن وجودهم ليس السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم، فلو استثمرنا قبل سنوات بقطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة والتربية، لكنا وفرنا على انفسنا الكثير مما نشهده الآن".







وفي الختام خاطب الحريري الطلاب: "كما آمن والدي بلبنان، آمنت أنا أيضا به، وعليكم انتم أيضا ان ترسخوا ايمانكم بهذا البلد الذي هو بحاجة ماسة الى كل فرد منكم، فانتم الثروة الحقيقية له والتي من شأنها تعزيز استقراره .فاللبنانيون متميزون وناجحون أينما حلوا، وانا ادعوكم الى العودة الى لبنان، خصوصا أن مؤتمر "سيدر" سيخلق نحو مئة الف وظيفة جديدة سنويا. انتم تملكون الأفكار ونحن علينا العمل على تأمين الركائز اللازمة لكم لتتمكنوا من تحقيق مشاريعكم".





وفي ختام اللقاء صافح الحريري الطلاب والتقط معهم الصور التذكارية.





وكان الحريري قد استهل زيارته لجامعة IE حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للجامعة سانتياغو اينيغيز وعقد معه اجتماعا حضره الوزير غطاس الخوري وسفيرة لبنان في اسبانيا هالا كيروز ومديرون وعمداء عدد من الكليات التابعة للجامعة، والمسوولون عن قسم الشركات الناشئة وريادة الاعمال. واطلع الحريري من القيمين على الجامعة على شرح مفصل عن الدور الريادي الذي تلعبه مختلف الكليات في ريادة الاعمال وانشاء جيل جديد من الشباب بإمكانه مواجهة مختلف التحديات.