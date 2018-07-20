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النائب فريد البستاني في حوار مع مجموعة من الشابات والشبان من مختلف قرى وبلدات الشوف اليرزة

20
JULY
2018
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حاور النائب الدكتور فريدالبستاني مجموعة من الشابات والشبان من مختلف قرى وبلدات الشوف اليرزة.

 

وقد تمحور النقاش حول مواضيع مختلفة وضرورة تامين فرص العمل والاوضاع المعيشية والحياتية ، واستمع النائب البستاني الى هواجس ومخاوف الشباب ، كما رد على هواجسهم ومخاوفهم المستقبلية بكل موضوعية وشفافية، واسدى نصائحاً عدة منها: التمسك بأرض الوطن ، بناء علاقة ودّ واحترام مع جميع اللبنانيين، انشاء مشاريع صغيرة مبدياً استعداده للمساعدة في تنفيذها. كونها تصب في تفعيل المجتمع المدني وتؤمن فرص العمل خصوصا للشباب طالبا ان تكون. هذه المشاريع في منطقة الاباء والاجداد وفي خدمة القطاعات الاقتصادية

 

واكد البستاني ان وجوده في المجلس النيابي ما هو الا في خدمة المواطن عموما والمواطن الشوفي خصوصا والشباب على وجه الاخص واعدا ان يكون الصوت الصارخ لهم في هذا المجلس


ختاماً أكد البستاني على وقوف جميع اللبنانيين خلف رئيس جمهوريتنا القوي وان اصلاحات عديدة ستنجز في هذا العهدومن اهمها القضاء على الفساد.

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