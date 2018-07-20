أبي رميا يتفقد سرايا جبيل ويبحث في الحاجات الأساسية لتطوير أقسامه وتسريع معاملات المواطنين

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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا سرايا جبيل يرافقه مختار مدينة جبيل عماد ملحمة ومختار بلدة إهمج شربل زيادة ومنسق قضاء جبيل في التيّار الوطنيّ الحرّ طوني بو يونس حيث تفقد مختلف الأقسام في السرايا وإستمع الى الحاجات الأساسية لرؤساء الأجهزة والأقسام والوحدات المختلفة.

وكان قد إستهل النائب أبي رميا جولته في السرايا بزيارة قائمقام جبيل الأستاذة ناتالي مرعي الخوري حيث إستمع منها الى حاجات السرايا من موارد بشرية وتقنية ضرورية لتطوير مختلف المرافق فيه ولتسهيل معاملات المواطنين. ثم تفقّد النائب أبي رميا قلم النفوس في جبيل حيث إطلع من مأمورة النفوس غريتا روحانا على وضعه، واعدا بمعالجة النقص البشري واللوجستي الذي يعاني منه القلم وارتداده السيء على معاملات الجبيليين. والتقى أبي رميا أيضا رئيس مركز الدفاع المدني في جبيل شكيب غانم الذي شرح له ما ينقصه من موارد بشرية واليات لتحسين أداء الدفاع المدني في مختلف مراكز قضاء جبيل.

كما زار النائب أبي رميا رؤساء الأجهزة الأمنية في السرايا حيث التقى كل من آمر فصيلة جبيل الرائد كارلوس حاماتي ورئيس مكتب أمن الدولة في جبيل الرائد ربيع الياس ورئيس مكتب الامن العام في جبيل النقيب نزيه نصار.