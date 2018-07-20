بالتفاصيل - الكشف عن جثّة طريق المطار!

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

الحاقاً لبلاغنا السابق الصادر بتاريخ 18/7/2018 والمتعلّق بتعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية (من دون أوراق ثبوتية)، عُثر عليها في محلة طريق المطار بتاريخ 14/7/2018. وتناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخبر على أن الجثة عائدة لرجل تعرّض للطعن.

نتيجة للمتابعة والتحقيق، تبين بأن الجثّة عائدة لـ (ن. ل. مواليد عام 1958، عراقي الجنسية)، وقد أقدم على الانتحار من خلال قطع شرايين يديه وعنقه بواسطة آلة حادة، وفقاً لما أظهرته كاميرات المراقبة المثبّتة في الأمكنة المحيط بمكان العثور على الجثّة، وتقرير الطبيب الشرعي الذي أكّد وجود جرحين سطحيين على العنق وعلى باطن المرفق الأيسر، وأن الجرح على العنق متقطّع غير متّصل، وكلاهما قد أحدثا نزيفاً شريانياً قاتلاً.

تم التواصل مع السفارة العراقية في لبنان، تمهيداً لاستلام الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وكان قد عثر على جثة رجل في العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور في حوزته على أي أوراق ثبوتية حيث نقلت الجثة الى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي.