عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تموز 2018

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البناء: ترامب يكلّف بولتون دعوة بوتين لزيارة واشنطن في الخريف... لمواصلة تفاهمات هلسنكي

قلق تركي من سيناريو الجنوب في إدلب... وسوتشي ينعقد نهاية الشهر

الاحتباس الحكومي أمام حاجز نهاية الشهر بين الانفراج والانفجار؟



الأنوار: جعجع: اتمنى على رئيس الجمهورية التدخل لوقف صدامات باسيل

الأخبار: أعجوبة زياد

الحريري: أرفض خطاب العزل

ترحيل رافضي «الإتفاق» ينطلق من ريفي درعا والقنيطرة



النهار: "الحرب الباردة": سخونة على المحاور الثلاثة

المستقبل: سلامه يطمئن إلى الاستقرار النقدي والمصرفي: كل ما يُشاع غير صحيح

الراعي لـ«المستقبل»: بدنا حكومة

اللواء: الحريري يرفض «تهويل باسيل»: لن أشكّل إلاّ حكومة وحدة وطنية

جنبلاط لتنازلات متبادلة.. وأرسلان يتهم برّي بدعمه «بعضلاته»!





الجمهورية: مطالب المؤلفين علة التأليف

الديار: تصعيد بين «القوات» و«التيار» : ابحثوا عن وزارة الدفاع ؟

باسيل للحريري: شكّل الحكومة كي لا تدفع «ثمن» الانتظار

الرئيس المكلف لن «يستسلم للضغوط»... وحزب الله لن يتدخل

the daily star: Travels leave government formation hanging

l'orient le jour: On peut encore se baigner dans la mer au Liban