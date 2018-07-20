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أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 تموز 2018

20
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
كشفت أوساط فلسطينية عن تركيز بعض القوى الفلسطينية اهتمامها على تنفيذ المزيد من الإجراءات الأمنية، لمنع أيّ عبث بالاستقرار الذي تشهده المخيمات حالياً ولا سيما منع إطلاق النار في أيّ مناسبة، خشية إيقاع إصابات وتطوّر الأمر إلى اشتباكات. في وقت المطلوب فيه وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة المخططات «الإسرائيلية» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمّتها.


كواليس
قال مسؤول عربي كبير إنّ المعلومات التي تتحدث عن تفاهم على سوق النفط والغاز في أوروبا بين الرئيسين الأميركي والروسي تسمح بالاستنتاج أنّ أرضية مناخ دولي جديد قيد الولادة، لأنّ الصراعات والحروب تتمّ على ما هو تحت الأرض ويخوضها مَن هم فوق الأرض ويبرّرونها بما في السماء، فإذا تمّت التفاهمات على ما تحت الأرض هدأت جبهة استعمال السماء ومعها جبهات كثيرة فوق الأرض...

 

 



المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسيين أطّلعوا على نتائج قمّة هلسنكي يؤكدون أن ما أُثير حول ملف إيران خلالها أكثر بكثير ممّا أُعلن في المؤتمر الصحافي الأميركي - الروسي المشترك.

 

 

النهار: أسرار الآلهة


ما بعد أخطر

سمع ديبلوماسي عربي يقول إن مرحلة ما بعد تأليف الحكومة قد تكون أخطر من مرحلة المماطلة في التأليف..


متهمة تدقق

إمعاناً في المخالفات المستمرة في إحدى النقابات، فإن المديرة المدعى عليها أمام القضاء بخرق القوانين المالية، عيّنت منسقة مع شركة التدقيق المعنية بالتدقيق في الخروق  المالية....


حملات منظمة

تستمر حملات منظمة في استهداف الرئيس ميشال سليمان وهي تتجدد كل مرة من دون أن تتمكن من إصابته مباشرة بعد ثبات عدم صدقيتها....

 

 

اللواء: اسرار

لغز
يقيم مستشار رسمي سابق في عاصمة أوروبية بعدما ترك، طوعاً، منصبه الذي كان يشغله في بيروت.


غمز
تساءلت أوساط حزبية مسيحية عن أسباب توقف الاتصالات بين حزبين بعد زيارة رئيس كل منهما إلى القصر الجمهوري.


همس
يربط مصدر مطلع بين فتح معبر نصيب الذي وصلت إليه القوات السورية وتأليف الحكومة الجديدة!

 

 

 


الجمهورية: أسرار


تنسيق

تمرّ العلاقة بين حزب مسيحي وقطب كبير بفترة من التنسيق على رغم الإختلاف السياسي.

توتر

تمنّى نائب حالي لو يتمثل فريقان من الطائفة ذاتها يمرّان بفترة توتر بفريقين آخرين من غير طائفة وصلت علاقتهما إلى حد الإلتحام.

عزم

يعتزم مسؤول كبير التوجّه نحو الحكومة الإلكترونية في أقرب وقت بعد التأليف.

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