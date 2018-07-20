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حرص البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على التوجه إلى «كل السياسيين» بنداء عبر «المستقبل» قال فيه «وبصوت عالٍ.. بدنا حكومة»، مضيفاً: «أكرر يومياً هذا النداء وأقوله اليوم وسأقوله غداً وكل يوم وآمل أن يسمعه الجميع».

وفي معرض تحذيره من مغبة الإمعان في تأخير ولادة الحكومة العتيدة، شدد الراعي على أنه «لا يجوز الاستمرار على هذا الحال فالوضع الاقتصادي خصوصاً ووضع البلاد عموماً يحتمان الحاجة إلى الإسراع في تأليف الحكومة»، وأردف قائلاً: «أعان الله الرئيس المكلّف سعد الحريري فهو لا يستطيع إرضاء كل الناس».