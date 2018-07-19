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بالصور - المكتب التربوي في التيار يكرّم الطالب جيلبير فريحة في زحلة ويجتمع مع تربويين في مركز هيئة القضاء

19
JULY
2018
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 جرياً على عادته في تكريم المتفوقين وإيلاء شباب لبنان الواعد الأهمية القصوى، زار وفد من المكتب التربوي في التيار الوطني الحر منزل الطالب المتفوق في امتحانات الثانوية العامة جيلبير فريحه، الذي حلّ أولاً في لبنان في مسقط رأسه زحلة.

كان في استقبال الوفد الذي ترأسه مسؤول المكتب روك مهنا وضمّ عدد كبير من الأعضاء، جيلبير وعائلته.

وتلا مهنا كلمةً بإسم الوفد هذا نصها:

"أول ما دوّرنا السيارة ومشينا من بيروت، كنا مفكرين حالنا جايين بس تا نهنّي شبّ بأول طلعتو طلع الأول بلبنان. شب منفتخر في لسببين: واحد، لأن قدر يتميّز عا مستوى وطنو بعبقريتو وطموحو، تنين، لانتماءو للتيار يللي علّمنا كلنا كيف نتميّز بطموحنا وبلبنانيتنا.

إلا إنّو وأوّل ما طلّينا عالسهل، وشفنا شمخة سيدة زحلة، قلنا "أكيد وكيف ما بدو يطلع الأول بلبنان من زحلة"! هيدي الأرض الصامدة المباركة يللي عطيتنا المعلّم سعيد عقل، بي لبنان، اليوم عم تعطينا جيلبير فريحة، مستقبل لبنان.

بقولو عن زحلة إنّا دار السلام، اليوم تأكدنا إنا كمان دار العلم والنوابغ، وما فيا بس مربى الأسودي، فيا كمان مربى الأقلام والمعارف.

جيلبير، نحنا مش بس منفتخر فيك، نحنا منكبَر فيك لأنّك، وعن حقّ حقيق، كبّرت التياّر بإنجازك. نحنا يا جيلبير منشوف فيك تيار بكرا، مش بس لأنك صممت وحققت متل ما علّمنا نثابر فخامة الرئيس.انتبه جيلبير، بدا تواجهك كتير صعوبات وبدك تتعرض لكتير اشاعات وعين الحسود بدا تلحقك. هيدا عا كل حال يا جيلبير تَمَن نجاح الأوادم ببلادنا، بس ما تهتم، ركّز عالهدف الكبير وضلّك ردّد مع المسيح: "طوبى لمن يضع يده على المحراث ولا ينظر إلى الوراء".

نحنا منحبّك يا جيلبير. والرئيس جبران حمّلنا سلام حار لإلك وأمّنا نقلّك مقولة فخامة الرئيس التاريخية "هم لبنان الراحل وأنتم لبنان الآتي".

لبنان الجديد رح نغيرو للأحسن مشان تضلّ بلبنان يا جيلبير، لوقت ما يجي يوم وتحمل الشعلة ويصير دورك تغيّر لبنانك. حبيبنا جيلبير."

وبعد الكلمة، قدّم مهنا إلى فريحة درعاً تقديرياً باسم التيار والمكتب التربوي، عربون تقدير لتميّزه وتكريم من رفاقه في التيار.

بعد وداع عائلة فريحة والتمنّي لابنها جيلبير دوام التألق والنجاح، توجّه وفد المكتب التربوي إلى مركز هيئة قضاء زحلة حيث اجتمع مع تربويين من المنطقة وتناول البحث كيفية دعم الشباب الطالع والعمل على تشجيعه على التعلّق بأرضه، كما وسبل توسيع نشاط المكتب التربوي ليشمل كافة المناطق اللبنانية، إن كان لجهة زيادة عدد الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب باستمرار لطلاب المدارس والجامعات وإن لجهة توسيع الخدمات التربوية لتشمل كل مناطق لبنان من أقصاه إلى أقصاه.

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