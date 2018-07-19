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جعجع مهاجماً الوزير باسيل: الحريري لن يعتذر ولن يشكل حكومة تحت الضغط ولا يمكن لأحد سحب التكليف منه

19
JULY
2018
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 أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "لا مهلة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه، و"ما حدا يجرب يدق" بالدستور ولا بالأعراف القائمة"، متمنيا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يقوم بتدخل سريع وعملية إنقاذية لوقف مسلسل صدام وزير الخارجية جبران باسيل مع الجميع".

وشدد جعجع، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية ينشر غدا، على أن "الحريري لن يعتذر ولن يشكل حكومة تحت الضغط، وتاليا كل العمل في اتجاه العرقلة لا يفيد".

وقال: "ثمة أمر مستغرب جدا، في كل مرة نقوم نحن وآخرون بمساعي التهدئة يخرج باسيل ويقوم بتفجير الوضع".

وأشار إلى أن "كل ما يحاول باسيل فعله ان يحسب علينا مقعدا وزاريا بالطالع او بالنازل، والسؤال: هل هكذا تكافأ القوات؟ هذا معيب جدا. فوفق أرقام باسيل غير الدقيقة عن نسبة تمثيلنا ب 31 في المئة من الصوت المسيحي تكون حصتنا 5 وزراء، على ماذا يشارِع؟".

ولفت إلى أن "مهمة التأليف تقع على عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، ولماذا يتنطح باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية؟ للأسف حديثه مليء بالمغالطات، وتقريبا لا يمكن ان نستخلص منه كلمة حق واحدة. رفضنا لمناقصة بواخر الكهرباء هو أكثر تصويت مع العهد، لأننا جنبناه صفقة العصر، وسنبقى نصوت ضدها الى أبد الآبدين".

وختم: "متمسكون بتفاهم معراب، واذا كان باسيل راغبا في نقضه فهو حر. نكن كل الاحترام والتقدير إلى رئيس الجمهورية وأقصى تمنياتنا ان ينجح هذا العهد، وأكثر من يقوض العهد هو تصرفات باسيل وأقول ذلك بكل أسف".

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