جدّة الرضيع الذي توفي بعد تعرضه للاغتصاب تكشف تفاصيل جديدة

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وأضافت أن الأسرة صُدمت بالتقرير الذي أعدته طبيبة طوارئ مستشفى مراكش، كون الطفل تعرض لمحاولة اغتصاب أدت إلى خروج دم وجزء من أحشائه، لأن الطفل كان عاديا ولم يحمل جسده أي آثار للدماء قبل نقله للمستشفى.

وأشارت الجدة إلى أنها فعلا كانت تستعمل طرقا تقليدية في علاج الطفل الذي كان دائم البكاء، كما أنها أخذته إلى امرأة تدعى الرباكة، إلا أنها لم تضع أي مواد في مخرجه.

وتوفي الرضيع صلاح الدين، البالغ من العمر ثلاث أشهر، أول أمس الأحد متأثرا بجروح وتورمات على مستوى الدبر، الأمر الذي فسرته الطبيبة المعالجة بتعرضه لعملية اغتصاب، تم بعدها فتح تحقيق بإشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش، الذي أعطى الأمر بإجراء التشريح الطبي على جثة الرضيع.