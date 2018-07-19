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عز الدين: هذه حقيقة الشائعات عن تلوث بحر صور ...

19
JULY
2018
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أكدت الوزيرة عناية عز الدين أنه "رغم ما نعلمه عن شاطئ صور والناقورة بأنهما من أنظف الشواطئ في لبنان إلا أن الحملات التي شاعت حول تلوث الشاطئ كثرت ولكن هذه الشائعات لا ترتكز على أي أسس علمية". 

كلامها جاء خلال مداخلة في إذاعة "صوت الفرح"، حيث اعتبرت أنه "عندما يضع الشخص تقريراً عن منطقة يجب أن يكون هناك فحص دوري على عدة عينات من نفس المكان ونفس الإمتداد وهذا لم يحصل، والدكتور معين حمزة في مجلس البحوث بالتنسيق مع مركز علوم البحار بحثوا في هذا الموضوع بطلب من الجهات الرسمية وسيصدر تقرير رسمي عن البحث الذي تم عن الشواطئ اللبنانية غير الذي شاع بالإعلام".

اضافت: "وبالنسبة لمنطقة صور فإن المنطقة التي تمتد من الإستراحة إلى حدود الرشيدية هي منطقة جيدة جدا يعني شاطئ صور بعيد عن مكان رمي النفايات وصب المجارير، والمياه في هذا المكان جيدة ونظيفة".

وقالت أن "محطة التكرير بدأت بالعمل التجريبي منذ أسبوع ومحطة الصرف الصحي بدأ العمل عليها منذ عام 2008 لحل المشكلة الموجودة على الشاطئ والتي تتكرر شبكات الصرف الصحي في صور من خلالها".

أضافت: "نحن بانتظار استكمال عملية شبكات تكرير الصرف الصحي في كل منطقة صور وقبل إجتماع مجلس وزراء الأخير قبل الانتقال الى تصريف الأعمال تم صرف ميزانية ستة ملايين دولار من الإنماء والإعمار لاستكمال عملية تمديد شبكات الصرف الصحي في صور ومنطقتها".

وتمنت عز الدين على "جميع المعنيين من وسائل إعلام، جمعيات، أصحاب المؤسسات السياحية والبلدية للتعاون والمشاركة للاستفادة من الحقيقة العلمية وعدم التأثر بالإعلام"، مؤكدة أن "شاطئ صور نقي ونظيف وغير ملوث ودعت الشباب والشابات وكل الذين يحبون هذه المدينة القيام بحملات على مواقع التواصل الإجتماعي لتصحيح تلك الصورة والرد على الذين حاولوا تشويه صورة شاطئ صور".

ولفتت إلى أن "صور مدينة سياحية كما يوجد مدن سياحية أخرى في لبنان وهي تمتلك كل المقومات وتفرض نفسها على خريطة السياحة العالمية بأنها مدينة تراثية وسياحية".

وقالت أن "هناك مرسوم صدر عام 1955 على أيام الرئيس كميل شمعون يسمى تحديد مراكز الإصطياف وهذا المرسوم يقول أي بلدة مرتفعة 500 م عن البحر مع وجود هيئة بلدية على أساسها يتم تصنيفها كمدينة أو قرية وهذا التصنيف يعطي امتيازات لهذه المناطق ولكن الأمر غير موجود حالياً ويجب تعديل هذا المرسوم حتى يسمى مرسوم تحديد مراكز الإصطياف والسياحة وهذا يتطلب إرسال وزير السياحة المقترح إلى وزير الداخلية ثم إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى مجلس الوزراء. ويجب أن تأخذ المدن السياحية حقها أن تصنف مدن سياحية وعلى رأسهم مدينة صور وهذا تحصيل حاصل ويجب أن تكرس بمرسوم على امل وضع هذه المدن ضمن الحصة الإقتصادية للبنان وإعطائها محفزات ومكافآت لتحويل هذه الإمكانيات الموجودة إلى منتجات سياحية إقتصادية لتحريك الإقتصاد في المنطقة ونحن سنتابع ونستمر فيه". 

وختمت: "بالنسبة لأزمة النفايات أن هناك غياب تخطيط من قبل الدولة وهناك معمل عين بعال الذي أصبح على مشارف الإنتهاء وسيعود تشغيله في شهر أيلول ومعالجة النفايات تبدأ من إنتاج النفايات من المنزل وكيفية إفرازها وتأمين ديمومة إقتصادية وهذا ما يؤمن الأموال للبلديات والمجتمع ويحقق إستدامة للموارد وتأمين فرص عمل".


وطنية
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