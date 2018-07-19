"الاوضاع النقدية مستقرة".. الرئيس عون اطلع من حاكم مصرف لبنان على الاوضاع المالية والاقتصادية

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اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد علىضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. واوضح الحاكم سلامة بعد الاجتماع ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة.

واضاف: "ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا".

وردا على سؤال حول الوضع العقاري، قال الحاكم سلامة: "على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته".

وحول ما يشاع عن وضع احد المصارف، اكد الحاكم سلامة ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.

سفيرة الاكوادور لدى قطر

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية لقاءات ديبلوماسية وثقافية.

وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون سفيرة الاكوادور في قطر السفيرة ايفون عبد الباقي يرافقها القنصل العام الفخري لجمهورية الاكوادور السيد كرم ضوميط، حيث تم عرض العلاقات اللبنانية- الاكوادورية بعد قرار فتح سفارة للاكوادور في لبنان وتعيين سفير لبناني مقيم في هذا البلد.

السفيرة اللبنانية في الغابون

كذلك استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى الغابون السفيرة الين يونس وعرض معها الترتيبات المتعلقة بالزيارة الرسمية التي ينوي الرئيس الغابونيعلي بونغواونديمبا القيام بها الى لبنان خلال الاشهر المقبلة. وتناول البحث ايضا العلاقات اللبنانية- الغابونية ودور الجالية اللبنانية في الغابون.

النائب السابق ناصر قنديل

واستقبل الرئيس عون رئيس تحرير جريدة " البناء" النائب السابق ناصر قنديل واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات السياسية الاخيرة.

وخلال اللقاء قدم النائب السابق قنديل للرئيس عون نسخة من كتابه الجديد "حزب الله فلسفة القوة" الذي سيوقعه يوم الاثنين 30 تموز الجاري.

البروفسور فيليب سالم

وفي قصر بعبدا، البروفسور فيليب سالم الذي قدم للرئيس عون كتابه الجديد " الانتصار على السرطان المعرفة وحدها لا تكفي" ووجه له الدعوة الى الاحتفال التكريمي الذي سيقام له يوم الثلاثاء المقبل في فندق فينيسيا.