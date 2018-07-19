living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الاوضاع النقدية مستقرة".. الرئيس عون اطلع من حاكم مصرف لبنان على الاوضاع المالية والاقتصادية

19
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد علىضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. واوضح الحاكم سلامة بعد الاجتماع ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة.
 
واضاف: "ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا".
 
وردا على سؤال حول الوضع العقاري، قال الحاكم سلامة: "على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته".
 
وحول ما يشاع عن وضع احد المصارف، اكد الحاكم سلامة ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.
 
سفيرة الاكوادور لدى قطر
الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية لقاءات ديبلوماسية وثقافية. 
وفي هذا الاطار استقبل الرئيس عون سفيرة الاكوادور في قطر السفيرة ايفون عبد الباقي يرافقها القنصل العام الفخري لجمهورية الاكوادور السيد كرم ضوميط، حيث تم عرض العلاقات اللبنانية- الاكوادورية بعد قرار فتح سفارة للاكوادور في لبنان وتعيين سفير لبناني مقيم في هذا البلد.
 
السفيرة اللبنانية في الغابون
كذلك استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى الغابون السفيرة الين يونس وعرض معها الترتيبات المتعلقة بالزيارة الرسمية التي ينوي الرئيس الغابونيعلي بونغواونديمبا  القيام بها الى لبنان خلال الاشهر المقبلة. وتناول البحث ايضا العلاقات اللبنانية- الغابونية ودور الجالية اللبنانية في الغابون.
 
النائب السابق ناصر قنديل
واستقبل الرئيس عون رئيس تحرير جريدة " البناء"  النائب السابق ناصر قنديل واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات السياسية الاخيرة.
وخلال اللقاء قدم النائب السابق قنديل للرئيس عون نسخة من كتابه الجديد "حزب الله فلسفة القوة" الذي سيوقعه يوم الاثنين 30 تموز الجاري.
 
البروفسور فيليب سالم
وفي قصر بعبدا، البروفسور فيليب سالم الذي قدم للرئيس عون كتابه الجديد " الانتصار على السرطان المعرفة وحدها لا تكفي" ووجه له الدعوة الى الاحتفال التكريمي الذي سيقام  له يوم الثلاثاء المقبل في فندق فينيسيا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout