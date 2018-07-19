رئيس الجمهورية اطلع من حاكم مصرف لبنان على الاوضاع المالية والاقتصادية. سلامة: الاوضاع النقدية في لبنان مستقرة

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الحاكم سلامة: كل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة والودائع في المصارف تنمو بنسبة 5% والمصرف المركزي يسهر على المحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي

اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد على ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. واوضح الحاكم سلامة بعد الاجتماع ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـــ 2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة.

واضاف: "ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فان وضع لبنان مستقر ايضا".

وردا على سؤال حول الوضع العقاري، قال الحاكم سلامة: "على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته".

وحول ما يشاع عن وضع احد المصارف، اكد الحاكم سلامة ان لا صحة لكل ما يشاع والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.