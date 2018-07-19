بالتفاصيل.. إنجاز كبير لقوى الأمن!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في اطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف اخطر المطلوبين بقضايا تجارة وترويج المخدرات والخطف وسرقة السيارات، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول إنشاء مضافة في بلدة بريتال تستخدم لاستقبال الشباب اللبناني، ويتم فيها تعاطي المخدرات وبيعها ايضاً للمروجين، وهي مؤمنة بحراسة مسلحة دائمة يديرها كل من :

ع. ص. (مواليد عام 1990، لبناني)

ح. ا. (مواليد عام 1988، لبناني)

وهما مطلوبان للقضاء، اول بموجب /38/ مذكرة عدلية، الثاني بموجب /39/ مذكرة عدلية بجرائم خطف بقوة السلاح، محاولة قتل، سرقة سيارات، اطلاق نار، مخدرات، تهديد.

على اثر ذلك، تم تكليف قوة خاصة من الشعبة للعمل على توقيف المطلوبين المذكورين كونهما من اخطر المطلوبين ومسلحان بصورة مستمرة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد الغرفة التي ينام بداخلها المذكوران، فوضعت خطة محكمة لمداهمتها ومنعهما من الفرار او استخدام السلاح الذي بحوزتهما.

فجر تاريخ 15/7/2018، نفذت قوة الخاصة التابعة للشعبة عملية نوعية وخاطفة، اسفرت عن توقيف المشتبه بهما، وجرى ضبط سيارة نوع "Fj Cruiser " لون اسود وزيتي، تبين انها مسروقة، وبتفتيشها والغرفة ضبطت كمية كبيرة من المخدرات والاسلحة الحربية، هي كالتالي:

/5/ قذائف "آر بي جي"، /5/ حشوات، بندقية حربية عدد /2/ مع ذخائهما، حقيبة عسكرية عدد /4 /، /4/ رمانات، بندقية "لانشر"، /9/ كلغ من حشيشة الكيف، /245/ كلغ من مادة السيلفيا، /974/ علبة كاريزول، /23/ علبة ترمادول، /4/ علب سيمو، /6071/ حبة كبتاغون، /79/ عبوة زجاجية تحتوي على مادة سائلة نوع كيتامين تستخدم في صناعة المخدرات، /8/ اكياس ماريوانا، /70/ علبة ترامال، /72/ غ كوكايين، كيلو من بودرة بيضاء، بالإضافة الى عدة تستخدم في طبخ المخدرات، واكياس نايلون مختلفة الاحجام لتوضيبها و/4/ كاميرات مراقبة، ومبلغ مالي، فضلاً عن هويات ومستندات لأشخاص تعرضوا لسرقة سياراتهم.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على تجارة وترويج المخدرات، وانشاء مضافة في بلدة بريتال لاستقبال الزبائن، وتعاطي وترويج المخدرات بداخلها، كما اعترفا بمشاركتهما بتنفيذ /12/ عملية خطف وشراء حوالي /16/ سيارة مسروقة.

اجري المقتضى القانوني بحقهما، واودعا القضاء المختص، بناء على اشارته، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين في القضية.