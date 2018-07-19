أسرار الصحف ليوم الخميس 19 تمّوز 2018

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الجمهورية

يلتزم طرف سياسي الصمت حيال خلاف حاصل بين فريقين في شأن التمثيل في الحكومة.

تبيّن أن أنظمة «فوترة» قديمة في إحدى الهيئات الرسمية تسجّل على مواطنين مبالغ بدل خدمات غير موجودة.

يتردّد أن إحدى الشخصيات موعودة بمركز تربوي مرموق لإعتبارات سياسية رغم أنها غير مستوفية للشروط المطلوبة.

البناء

خفايا

استغرب مصدر سياسي مطلع هذه «الكربجة» الحاصلة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: كأنّها الحكومة الأولى التي تشكل في لبنان، وكأن لا تجارب سابقة يمكن البناء عليها، وكأننا لم نجر انتخابات نيابية للتوّ...! ورأى المصدر أنّ معالم الحلحلة لا بدّ أن تظهر في غضون أيام قليلة، وإلا يكون لبنان واللبنانيون أمام خيارات صعبة، لا سيما على المستويات الاقتصادية والاجتماعية...

كواليس

أكدت مصادر خليجية أنّ الحريق الذي أصاب خزانات التوزيع في مجمع «أرامكو» في السعودية كان نتيجة إصابة تسبّبت بها حمولة متفجرات ألقتها طائرة يمنية بدون طيار. وقالت إنّ هذا النوع من الطائرات يشكل بديلاً أشدّ تعقيداً للصواريخ البالتسية حيث يصعب على شبكات الدفاع الجوي المصمّمة لاكتشاف وتعقب الصواريخ الثقيلة التعامل معها. وكشفت المصادر عن أنّ الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير في ضوء الوضع القائم...

اللواء

غمز

تحدث مصدر «اشتراكي» عن قيام حلف ثلاثي ثابت سابق للخلافات التي كانت قائمة.

همس

يُعدّ القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري مبادرة تفاعلية جديدة مع المجتمع المدني تحت عنوان «جسور» تشمل أكثر من منطقة في لبنان.

لغز

يعتبر رئيس حزب مسيحي ان الوقت حان لتصفية الحساب مع مرحلة سابقة، تعرَّض فيها للإهانة؟!