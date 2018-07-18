living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصطفى حمدان: بعد العبرة الهيئة ما حدا مستعجل

18
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
إلى جهابذة الطوائفية والمذهبية وإلى عموم أهلنا اللبنانيين ..
في ظل هذا البرلمان المستحدث وتعسّر تأليف الحكومة وبهيك جو سياسي داخلي وإقليمي نهديكم قصة الثعلب المكّار والغراب المتعجرف للعبرة ..
فى يوم من الأيام وقف غراب أسود اللون ذو منقار أصفر صغير وجسم ممتلئ، ومن المعروف عن الغراب القسوة والشدة، ولكن هذا الغراب كانت تبدو عليه علامات الطيبة والكرم.
وقف هذا الغراب على الشجرة واضعاً فى فمه قطعة صغيرة من الجبن. وفى هذه الأثناء مر ثعلب مكار رمادى الفراء عيناه غائرتين ينبعث منهم الخبث والدهاء حاد النظرات وفمه كبير وأسنانه كبيرة وحادة، ولكن جسده كان شديد النحول من الجوع والضعف وقلة الطعام.
رأى الثعلب المكار قطعة الجبن فى فم الغراب وأراد أخدها، ولكنه يعلم أن الشجرة شديدة الارتفاع ولا يمكنه صعودها بأى حال من الأحوال، كما أنه لا يستطيع الطيران للوصول إلى الغراب الطيب.
وهكذا فكر الثعلب المكار فى حيلة وخدعة للحصول على قطعة الجبن، فطلب من الغراب أن يغنى حتى يستمع إلى صوته العذب الجميل.
وما أن فتح الغراب الطيب فاه حتى وقعت قطعة الجبن منه، وسقطت فى فم الثعلب الذى التهمها سريعا وانطلق مسرعا يشعر بالفخر والانتصار.
العبرة من القصة : الحيطة والحذر واجب على كل إنسان، وعلينا أن نحذر من هؤلاء الذين يظهرون لنا الضعف واللين والمحبة وقلوبهم لا تحوى سوى الغل والأذى.
بعد العبرة الهيئة ما حدا مستعجل من الأخيار والأشرار على تأليف حكومة العتيدة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout